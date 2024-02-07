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Меньше 30 тысяч рублей в месяц получают молодые ученые в Новосибирске

  • 07/02/2024, 19:30
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Меньше 30 тысяч рублей в месяц получают молодые ученые в Новосибирске
Согласно «майским» указам заработная плата ученых должна быть в два раза выше средней зарплаты по региону — более 118 тысяч рублей.

Накануне Дня российской науки BFM-Новосибирск опросил ученых новосибирских институтов на тему их фактических зарплат. В редакции опрашивали молодых сотрудников институтов у которых нет надбавок за выслугу лет и научных степеней.

Судя по комментариям, которые приводит издание, молодых ученых устраивают на работу в институты на ставки 0,25%-0,5%. Их зарплаты могут составлять менее 30 тысяч рублей. Собеседники признались, что многие подрабатывают: преподают, либо работают в сферах, не связанных с основной профессией.

Впрочем, в некоторых институтах руководство старается поддерживать молодежь грантами, премиями, чтобы у них не пропал интерес к науке, и они не ушли искать более денежную работу. Здесь молодые ученые могут получать около 50 тысяч рублей.

Председатель совета научной молодежи СО РАН, старший научный сотрудник Института неорганической химии Елизавета Лидер пояснила BFM-Новосибирск, что зарплаты выше 100 тысяч рублей в новосибирских институтах это уровень докторов наук, член-корреспондентов, академиков. При этом она отметила, что в институтах СО РАН есть много программ, которые реализуются совместно с индустриальными партнерами, и молодые ученые могут принимать в них участие.

По данным Новосибирскстата, по данным на ноябрь 2023 года средняя номинальная начисленная зарплата на работника, занятого в научных исследованиях и разработках в регионе составляла 108,8 тысяч рублей (на 14% больше чем в октябре 2023 и на 25% больше, чем в ноябре 2022 года), за январь — ноябрь 2023 года — 88,5 тысяч рублей (на 20% больше, чем годом ранее).

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска определили лидеров среди молодых ученых. 

Фото freepik — zinkevych

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Рубрики : Экономика Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : молодые ученые Зарплата ученых


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