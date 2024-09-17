«Сибантрацит» продолжает озеленять Искитимский район

В населенном пункте высадили 80 пирамидальных тополей. Мероприятие состоялось по инициативе «Разреза Колыванского». Предприятие выделило технику для подготовки площадки к посадке, а также приобрело саженцы.

Пирамидальные тополя оптимальны для сурового сибирского климата: неприхотливы, быстро растут и эффективно поглощают углекислый газ. К тому же, они не производят пух, следовательно, абсолютно безопасны для аллергиков.

По словам главного эколога «Разреза Колыванского» Артема Бурцева, при соблюдении всех условий посадки и ухода за саженцами, их приживаемость составляет более 95%:

«Мы специально закупили крупномерные саженцы, высотой до двух метров, с закрытой корневой системой. Также подобрали оптимальное время для посадки — раннюю осень. Поэтому, уверен, деревья приживутся на новом месте и будут приносить пользу ургунцам».

Озеленять населенный пункт работникам «Разреза Колыванского» помогали местные жители. В числе активных участников – ургунские школьники. Для многих из них это уже не первая совместная с «Сибантрацитом» экологическая акция в деревне.

Стоит отметить, что помощь от компании не ограничивается высадкой зеленых насаждений. По словам Главы Евсинского сельсовета Александра Кругликова, «Сибантрацит» оказывает поддержку муниципалитету в сферах образования, культуры и благоустройства территорий:

«Для нас эта помощь очень значима. Ранее в деревне Ургун на средства «Сибантрацита» в сельском клубе был проведен ремонт, отреставрирован памятник воинам-односельчанам, установлена большая детская площадка, вокруг которой сотрудники компании вместе с нашими жителями высадили ели и кустарники. Теперь центр деревни – это уютное место для отдыха детей и взрослых. В прошлом году мы высаживали тополя вдоль технологической дороги, а сегодня на месте пустыря появилась еще одна аллея».

За 2024 год это уже вторая экологическая акция на территории Евсинского сельсовета, которую проводит «Сибантрацит». Ранее на окраине станции Евсино «Обогатительный комплекс Листвянский» высадил 400 пирамидальных тополей. Также в рамках соглашения о социально-экономическом взаимодействии компания оказала финансовую помощь сельсовету на приобретение саженцев ели и сирени. Деревья будут высажены на станции Евсино, а также в деревне Ургун этой осенью.