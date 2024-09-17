Новосибирцы начали получать уведомления о начислении налога на доходы от вкладов

В 2024 году вкладчикам впервые начислят налог с доходов в виде процентов по вкладам, говорится на официальном сайте ФНС.

В сообщениях от ФНС, которые получают новосибирцы, содержится информация по банкам, где у человека открыты вклады, начисленная сумма процентов по счетам и депозитам, сумма, с которой должен быть уплачен налог и итоговый размер выплаты.

Налог придётся заплатить тем, кто в 2023 году размещая свои средства на банковских счетах и депозитах, а также получил доход, превышающий установленный необлагаемый минимум. Этот минимум рассчитывается по формуле: максимальная ключевая ставка Центробанка за год умножается на миллион рублей.

Согласно данным на 1 декабря 2023 года, эта ставка составила 15% годовых. Таким образом, по этой ставке процентный доход до 150 тысяч рублей будет освобожден от налогообложения.

Добавим, что новосибирцам не придется подавать декларации в ФНС, так как банки самостоятельно направляют в налоговое ведомство информацию о вкладах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области планируют ежегодно индексировать транспортный налог.