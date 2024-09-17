Стало известно имя жителя Новосибирска, выигравшего в лотерею почти 22,5 миллиона

Организаторы государственной лотереи «Всё или ничего» рассекретили имя нового миллионера. Им оказался сотрудник вневедомственной охраны из Новосибирска Владимир Ракецкий. Мужчина выбрал сразу 3 билета на 5 тиражей подряд и в итоге его выигрыш составил 22 450 120 рублей.

Как рассказал VN.ru победитель, лотерейные билеты он покупает уже 10 лет. Однажды он зараз потратил на них 11 тысяч рублей.

— Поначалу мне не везло. А в июне этого года, возвращаясь с суточной смены, зашел в киоск и купил сразу несколько билетов. Числа выбрал, проанализировав архив тиражей, на основании выигрышных комбинаций в четырех последних розыгрышах, — поделился с журналистами Владимир Иосифович.

О сумме выигрыша Ракецкому сообщила продавец в киоске, когда он зашел узнать результаты тиража. Однако сибиряк не сразу понял, что на этот раз повезло именно ему и даже несколько раз переспросил девушку.

Мужчина до сих пор не верит в свалившуюся на него удачу — чтобы осознать происходящее, ему потребовалось время.

— Последние несколько лет были тяжелыми в моей жизни. Выигрыш поможет мне вздохнуть с облегчением. Я уверен, теперь наступит светлая полоса, — признается новоиспеченный миллионер.

Выигрыш он планирует потратить на ремонт в квартире, помощь с жильем своим близким и погашение кредитов.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудница новосибирской птицефабрики выиграла в лотерею почти 29 миллионов рублей. О том, как она распорядится миллионами, женщина поделилась с журналистами.