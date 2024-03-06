«Сибантрацит»: Стабильность и уверенность в завтрашнем дне

В 2023 году Группа «Сибантрацит» закупила 21 БелАЗ грузоподъемностью 220 тонн, которые заменили машины меньшей грузоподъемности и осуществляют транспортировку горной массы на «Разрезе Колыванском» и «Разрезе Восточном». Как рассказали в компании, первый этап проекта обновления карьерной техники группа завершила автопробегом в поддержку предстоящих выборов президента РФ, которые состоятся в марте 2024 года.

— Ввод новой техники позволит добиться увеличения объемов производства безопасными методами. Группа успешно развивается, и это во многом благодаря стабильности в стране, которая достигается усилиями нашего президента, его решениями. Для всех нас важна гарантия нашего стабильного настоящего и уверенного будущего. Мы его поддерживаем, — подчеркнул генеральный директор ООО «Сибантрацит Майнинг» Александр Сталев.

Новые БелАЗы оснащены современным тяговым электроприводом переменного тока, который позволяет увеличить скорость самосвала на подъёме и спуске. Ввод в действие новой техники позволит обеспечить ресурсы для бесперебойной добычи безопасными методами: прирост вскрыши составит 1,2 млн кубических метров в месяц.

За последние два года Группа «Сибантрацит» закупила более 70 единиц техники, в том числе БелАЗы, электрические экскаваторы ЭКГ-12К, бульдозеры, грейдеры и др. На сегодняшний день парк большегрузных самосвалов компании включает 178 БелАЗов.