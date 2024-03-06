Герой России из Новосибирска подбил американский Abrams под Авдеевкой

Герой России из Новосибирска разбомбил американский танк Abrams в зоне военной спецоперации под Авдеевкой.

Как рассказал Infopro54 первый зампред Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов, боец проживает в микрорайоне ОбьГЭС. У парня семья и маленький ребенок. На поле боя сибиряк с начала СВО и уже получил звание Героя России.

— Парень — кадровый спецназовец. Хороший парень, настоящий русский офицер. Скромный, воспитанный, без всякого апломба. Достойный человек. Просто делает свое дело и ведет нас к победе. С таких надо брать пример. Они обычно о себе не говорят, а показывают себя делами.

По словам собеседника, новосибирец пока в звании младшего лейтенанта, но уверенно идет к полковничьим погонам. Звание Героя России ему присвоили прошлым летом за подбитую вражескую технику.

— У него там уничтоженной пехотной техники на две роты наберется. Настоящий истребитель танков. Кто-то играет на виолончели, а кто-то проявляет себя как противотанкист, — отметил Андрей Панферов.

Подбитый Abrams стал третьим по счету подбитым нашими военными танком производства США.