Суд обязал водителей автобусов принимать оплату безналом в Новосибирске

Последние два года новосибирцы страдают от того, что кондуктор автобуса № 29 принимает лишь оплату наличными деньгами. Из-за этого люди обратились в Роспотребнадзор Новосибирской области.

― Перевозчику неоднократно выдавались предостережения, но он так и не исполнил требований закона. Управление обратилось в суд, ― сообщили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.

Суд Центрального района признал действия перевозчика незаконными.

В итоге его обязали ввести в автобусах безналичную оплату.

Ранее редакция сообщала о том, что найден водитель автобуса, который объехал пробку по дворам Новосибирска.