Суд обязал водителей автобусов принимать оплату безналом в Новосибирске

Последние два года новосибирцы страдают от того, что кондуктор автобуса № 29 принимает лишь оплату наличными деньгами. Из-за этого люди обратились в Роспотребнадзор Новосибирской области.
― Перевозчику неоднократно выдавались предостережения, но он так и не исполнил требований закона. Управление обратилось в суд, ― сообщили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.
Суд Центрального района признал действия перевозчика незаконными.
В итоге его обязали ввести в автобусах безналичную оплату.
Ранее редакция сообщала о том, что найден водитель автобуса, который объехал пробку по дворам Новосибирска.
Фото: Freepik — freepik
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