Сроки строительства логистического терминала в ПЛП сдвинулись

— Проект строительства в ПЛП транспортно-логистического терминала сдвинулся на полгода, — констатировал на инвестсовете гендиректор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

Впрочем, по его словам, в этом нет ничего страшного. Дело в том, что инвестор изначально реализовывал проект ускоренными темпами. Быстро вышел на площадку и планировал сдать объект гораздо раньше запланированного срока.

— Сейчас инвестор говорит, что из-за снижения грузопотока из Китая, будет работать в обычном режиме, без форсирования сроков, — добавил Зырянов.

Напомним, речь идет о создании транспортно-логистического центра «Сибирский» инвестором которого выступает ООО «НТТ». Объем инвестиций в проект — 5 млрд рублей. В 2019 году компания получила статус резидента ПЛП. Старт строительства был запланирован на 2020 год, а ввод в эксплуатацию первой очереди — в 2021 году.

Соглашение о создании центра было подписано в рамках ПМЭФ-2019 между АО «РЖД», правительство Новосибирской области, ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) и ООО «Новосибирский транспортный терминал». Перерабатывающая способность ТЛЦ составит 300 тысяч контейнеров в год. В полном объеме ТЛЦ начнет работу в 2023 году. В состав ТЛЦ также будет входить терминальная и складская инфраструктура.

Фото: pixabay.com, автор- EFAFLEX_Schnelllauftore