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«Сиббиотех» готовит площадку и документы для госэкспертизы

  • 03/09/2021, 10:00
Автор:
Новости Новосибирской области
Компания рассчитывает в этом году построить инженерные коммуникации и залить фундамент.

Земельный участок для реализации проекта по созданию производства артемизинина и артемизининовой кислоты ООО «Сиббиотех» (SIBBIOTECH LLC) получил в июле, после выхода соответствующего распоряжения губернатора Новосибирской области. Участок площадью 3 га был предоставлен во второй очереди Биотехнопарком, рядом с ОбьГЭС.

— Сейчас на площадке работают геодезисты, делают топо-съемку, геологию и т.д. для привязки разработанного нами проекта к местности и начала подготовительного этапа по расчистке участке. В ближайшее время планируем передать документы на Госэкспертизу, до конца года получить разрешение, построить инженерные сети и залить фундамент, — рассказал Infopro54 генеральный директор ООО «Сиббиотех» Виталий Тирон.

Бизнесмен пояснил, что к самой площадке второй очереди Биотехнопарка уже подведены инженерные сети, но участок компании находится в глубине и до него инвестору придется прокладывать инфраструктуру самостоятельно. Будут ли ему компенсированы эти расходы, он пока не знает. Напомним, в первой очереди Биотехнопарка, где компания рассчитывала сесть изначально, эта проблема не возникала.

Сейчас на площадке около ОбьГЭС компания намерена построить производственные и складские мощности. Пока здесь же планируется разместить лаборатории, но Тирон не исключает, что в итоге они могут быть локализованы в «СмартСити».

— Само предприятие в третьей очереди Биотехнопарка, которая будет расположена в «СмартСити», мы разместить не могли, так как для производства необходима пусть небольшая, но санитарная зона. А вот идея размещения там наших лабораторий нам нравится. Как только вопрос со «СмартСити» будет решен, мы будем рассматривать этот вопрос, — говорит предприниматель. — На мой взгляд, такая диверсификация точек не будет препятствовать развитию нашего проекта. Когда лаборатория находится на производстве, все заводские технологи ходят и дергают специалистов текущими вопросами. Хотя сам технолог должен уметь разобраться в проблеме, и только если не может — обращаться в лабораторию. Если такая проблема возникнет, когда мы разнесем производственный и лабораторный блок, то есть служебный транспорт, такси — Кольцово и ОбьГЭС расположены не так уж и далеко друг от друга. Кроме того, рядом со «СмартСити» расположен центр коллективного пользования Биотехнопарка. Его локальная связка с лабораторией более важна.

«Сиббиотех» будет закупать у новосибирских фермеров полынь

Ключевой продукцией, которую «Сиббиотех» планирует производить на предприятии, по-прежнему остаются противомалярийные препараты. Сейчас у компании есть своя площадка и сырьевое решение для тестового запуска производства. Тирон рассчитывает, что это удастся сделать уже в 2022 году. Сроки полноценного запуска будут зависеть от получения сертификации, в том числе европейской. Ранее бизнесмен сообщал, что «Сиббиотех» станет закупать у фермеров полынь.

Что касается производства второго типа препаратов — для лечения онкологии, то пока компания занимается тестированием технологических решения для их массового запуска.

— В дополнение к технологии получения артемизинина из полыни , используется получение противомалярийных и онкологических препаратов с применением модифицированных бактерий из лекарственного сырья, — уточняет собеседник редакции.

Напомним, проект по созданию производства артемизинина и артемизининовой кислоты компания «Сиббиотех» представила на инвестсовете региона в марте 2020 года. Запуск производства первоначально был запланирован к весне 2021 года, выход на проектную мощность — весной 2022 года, но сдвинулся из-за вопроса с земельным участком. План производства: 7,5 тонн артемизинина и 1,5 тонны артемизининовой кислоты в год. Общая сумма капитальных вложений по созданию производственного и лабораторного комплекса составит 0,7 млрд рублей. Еще около 600 млн компания уже проинвестировала в научные разработки и сертификацию. Его реализация позволит обеспечить за период с 2021 по 2025 годы 136,8 млн рублей налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области. В ходе реализации проекта планируется создание 36 новых рабочих мест.

Фото ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Сиббиотех производство инвестиции


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