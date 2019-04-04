В 2018 году продажи персональных компьютеров с поддержкой VR выросли в 3 раза

В прошлом году продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности на российском рынке выросли на 192% в штучном выражении и на 180% в денежном выражении. К таким выводам пришли специалисты объединенной компании Связной | Евросеть.

Отмечается, что всего по итогам 2018 года было продано 105 тыс. компьютеров с поддержкой функции VR на общую сумму более 9 млрд рублей. Средняя стоимость такого устройства составила 87 тыс. рублей. Лидером в штуках стала китайская Lenovo, на который пришлось 13% от всех проданных устройств, на втором месте расположилась MSI c 12%, на третьем Dell и Dexp – по 11%.

— В 2018 году все производители существенно нарастили свои продажи. Наибольший рост показал Dell, чьи продажи в штуках за год выросли в 12 раз. Главным драйвером роста компьютеров с поддержкой функции VR является существенное улучшение характеристик последних моделей VR шлемов и очков, которые пользователи активно используют для развлечений: игры, просмотр фильмов и другие функции, — комментирует вице-президент по продажам объединенной компании Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Наиболее популярными компьютерами с функцией VR стали Dell Optiplex 7060 MT, Apple iMac MNE02 и Dexp Jupiter P122.

Фото: pixabay.com, автор- tmeier1964