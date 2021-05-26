Сибирь — четвертая по числу предпринимателей, занятых в сфере услуг

По данным Авито Услуг и исследовательского агентства Data Insight, Сибирский федеральный округ находится на четвертом месте по количеству специалистов, работающих в сфере услуг самостоятельно или в командах до 15 человек. В регионе живет 11% от общего числа предпринимателей в сфере услуг, зарегистрированных в сервисе.

Сибирь опережают Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа. Регион находится на той же позиции по уровню среднемесячного дохода предпринимателей и на третьем месте по количеству заказов на услуги.

— По данным опроса, на данный момент в сфере услуг в РФ задействовано в 1,5 раза больше мужчин, чем женщин, большая часть из них — люди в возрасте 35-44 года. Больше половины опрошенных имеют высшее образование и уровень дохода выше среднего. Для большинства из них оказание услуг является основной занятостью, при этом, треть из них призналась, что работает почти без выходных. Чаще всего в выходные выходят на работу курьеры, перевозчики, представители сферы аренды техники, организаторы праздников и мероприятий, специалисты бьюти-индустрии и эксперты в области ремонта техники.

Большая часть опрошенных в своей работе не ограничиваются городом присутствия и открывают филиалы в других регионах, работают с выездом на небольшие расстояния или оказывают услуги онлайн. Только треть предпринимателей работает в одиночку, остальные предпочитают действовать в команде, — сообщает агентство Авито Услуги.

Все больше сибирских клиентов и предпринимателей находят друг друга на онлайн-классифайдах.

— За последний год жители России освоили онлайн-платформы не только как способ найти услуги или товары, но и как один из каналов развития или старта собственного дела — например, 72% мастеров и компаний в сфере услуг используют интернет-платформы для привлечения клиентов, причем 15% небольших компаний вышли в интернет в последний год, — отмечает руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков.

Топ услуг по темпу роста спроса год к году в Новосибирске в I квартале 2021 года