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Сибирь — четвертая по числу предпринимателей, занятых в сфере услуг

  • 26/05/2021, 12:14
Автор: Марина Санькова
client having manicure by manicurist cutting cuticle in salon on white towel
Эксперты составили типичный портрет специалиста, продающего свои услуги в интернете.

По данным Авито Услуг и исследовательского агентства Data Insight, Сибирский федеральный округ находится на четвертом месте по количеству специалистов, работающих в сфере услуг самостоятельно или в командах до 15 человек. В регионе живет 11% от общего числа предпринимателей в сфере услуг, зарегистрированных в сервисе.

Сибирь опережают Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа. Регион находится на той же позиции по уровню среднемесячного дохода предпринимателей и на третьем месте по количеству заказов на услуги.

— По данным опроса, на данный момент в сфере услуг в РФ задействовано в 1,5 раза больше мужчин, чем женщин, большая часть из них — люди в возрасте 35-44 года. Больше половины опрошенных имеют высшее образование и уровень дохода выше среднего. Для большинства из них оказание услуг является основной занятостью, при этом, треть из них призналась, что работает почти без выходных. Чаще всего в выходные выходят на работу курьеры, перевозчики, представители сферы аренды техники, организаторы праздников и мероприятий, специалисты бьюти-индустрии и эксперты в области ремонта техники.

Большая часть опрошенных в своей работе не ограничиваются городом присутствия и открывают филиалы в других регионах, работают с выездом на небольшие расстояния или оказывают услуги онлайн. Только треть предпринимателей работает в одиночку, остальные предпочитают действовать в команде, — сообщает агентство Авито Услуги.

Все больше сибирских клиентов и предпринимателей находят друг друга на онлайн-классифайдах.

— За последний год жители России освоили онлайн-платформы не только как способ найти услуги или товары, но и как один из каналов развития или старта собственного дела — например, 72% мастеров и компаний в сфере услуг используют интернет-платформы для привлечения клиентов, причем 15% небольших компаний вышли в интернет в последний год, — отмечает руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков.

Топ услуг по темпу роста спроса год к году в Новосибирске в I квартале 2021 года

  • Ремонт Фото-, аудио-, видеотехники (+301%)
  • Деловые услуги: консультирование (+205%)
  • Обучение вождению (+175%)
  • СПА-услуги, здоровье (+172%)
  • Автосервисы(+155%)

Фото предоставлено PR-менеджером Авито в СФО

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : услуги сфера услуг предпринимательство Авито услуги


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