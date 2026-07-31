Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Новосибирский бизнес выступит за расширение закона о штрафах

Дата:

Предприниматели предлагают распространить программу на другие сферы, чтобы денежные взыскания не губили компании

С 27 июля 2026 года вступили в силу поправки в российский Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие добросовестным компаниям заменять административные штрафы инвестициями в модернизацию, необходимыми для устранения нарушений.

Теперь у российских компаний появилась возможность заключить исполнительное соглашение с определенным надзорным органом и направить сумму штрафа на исправление выявленных недостатков. Однако данная привилегия доступна не всем организациям. Еще в 2025 году, когда закон только разрабатывали, правительство утвердило перечень сфер, которые смогут воспользоваться программой. В список попали промышленная безопасность, электроэнергетика, безопасность гидротехнических сооружений, горный, экологический, геологический и земельный надзор, а также контроль за производством лекарственных средств.

Таким образом, воспользоваться программой смогут только госучреждения, стратегические предприятия, организации ВПК, ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства и фармацевтики. У остальных такая возможность хоть и есть, но получить ее можно только по личному поручению президента или правительства РФ, а также по ходатайству главы региона.

Ограничен и список надзорных органов, которые наделены правом заключать такие соглашения. В их число вошли Ростехнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор и Минпромторг России.

Торгово-промышленная палата уже предложила расширить программу на такие области, как строительство, пожарная и санитарная безопасность, охрана труда, транспорт и сфера услуг. Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина полностью поддерживает данную инициативу.

— Еще с 2010 года, когда в России начал работать закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», мы поднимали вопрос о закреплении в законодательстве возможности заключения соглашений между хозяйствующими субъектами и надзорными органами. Наконец, в правительстве наши голоса услышали и поддержали. Ни один человек, а тем более целое предприятие, не застрахован от ошибок. И штрафы в этом случае — далеко не лучшая мера воздействия. Ведь всегда лучше дать возможность исправить, чем наказать, — говорит эксперт.

Штрафные санкции, наложенные на предприятие, тормозят его развитие. Средства, предназначенные на модернизацию и обновление оборудования, хоть и уходят в бюджет государства, но в итоге невыгодны и ему.

— За одним штрафом, как правило, следует другой — за невыполненное вовремя предписание. А хозяйствующий субъект попросту не может исправить недочеты, потому что на это нужны деньги, но они ушли на оплату штрафа. И так до бесконечности. В итоге компания не может выбраться из захлестнувшей ее волны и попросту закрывается. А государство перестает получать налоги. И кому это выгодно? — задается вопросом собеседница редакции.

Новый закон, хоть и начал работать, пока весьма ограничен. Список надзорных органов, имеющих право заключать соглашения с российскими компаниями, необходимо расширить, уверена управляющая бюро. Как и перечень самих предприятий.

— Всячески будем ходатайствовать о включении в список надзорных органов хотя бы налоговой службы. Это просто необходимо для бизнеса. Ограничивать действие закона всего несколькими экономическими секторами тоже нельзя. Это правило должно работать для всех. За исключением, конечно, сфер, особо чувствительных к порядку, где нарушения недопустимы в принципе. В этом заинтересовано и само государство. Ведь только работающий бизнес будет приносить ему доходы, — резюмирует эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область удержалась в топ-10 инновационных регионов России. 

Источник фото: magnific.com, автор-magnific

Актуальный разговор

Алла Моисеева: Розовые очки у современных предпринимателей часто разбиваются стеклами внутрь

Проверка будущих и имеющихся сотрудников на полиграфе становится насущной необходимостью для бизнеса

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : штрафы предпринимательство инвестиции

644
0
0
Предыдущая статья
Новосибирский зоопарк сократил вечерние часы работы
Следующая статья
В Татарске возводят социальное жилье по народной программе

Новосибирский суши-бар закрыли на три месяца за антисанитарию

Автор: Оксана Мочалова

В Калининском районе Новосибирска временно прекратил работу суши-бар «Васабушка». Заведение на улице Богдана Хмельницкого, 28 опечатали судебные приставы после того, как суд удовлетворил иск Роспотребнадзора. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

В Управлении ФССП по Новосибирской области уточнили, что проверка в точке общепита проходила в плановом режиме. Специалисты надзорного ведомства зафиксировали системные нарушения: от ошибок в документации до несоблюдения гигиенических нормативов при приготовлении пищи. В отношении владельца заведения составлен протокол по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Суд назначил наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток.

Читать полностью

Новые законы августа повлияют на быт и бизнес новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Страховая пенсия

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров, за которых в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы. Размер прибавки зависит от количества заработанных пенсионных коэффициентов, но максимальная надбавка ограничена тремя баллами. Стоимость одного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля, поэтому максимальная сумма перерасчета не превысит 470,28 рубля.

Читать полностью

Болгария признала дочки «Лукойла» объектами нацбезопасности

Правительство Болгарии присвоило двум структурам «Лукойла» статус объектов национальной безопасности. Под действие постановления попали «Лукойл Авиэйшн Болгария», отвечающая за поставки авиационного топлива, и «Лукойл Болгария Бункер», занимающаяся бункеровкой судов. Решение связано с рисками перебоев топлива из-за американских санкций против компании.

Как пояснил вице-премьер и министр экономики Александр Пулев, мера направлена на сохранение государственного контроля, чтобы предотвратить возможные сбои на внутреннем топливном рынке.

Читать полностью

Льготники без статуса малоимущих получат доступ к ЖСК с господдержкой

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму внесен законопроект, который меняет подход к строительству жилья для льготников. Вместо покупки квартиры у коммерческого застройщика им предложат стать членами жилищно-строительного кооператива (ЖСК) с государственным участием. Новая модель нацелена на граждан, которые не признаны малоимущими, но нуждаются в жилищной поддержке, — например, молодые семьи, врачи, учителя и другие бюджетники.

Привычная схема предполагает, что застройщик получает землю, строит дом и продает квартиры с собственной наценкой. По новому механизму учредителем кооператива выступит государство — Российская Федерация, регион или муниципалитет. При этом публичная власть не входит в члены ЖСК и не отвечает по его долгам, но выполняет роль гаранта. Предполагается, что земельный участок предоставят в аренду за один рубль на весь срок строительства, проектную документацию передадут бесплатно, а инженерные сети, дороги и социальную инфраструктуру подведут за бюджетный счет. После ввода дома в эксплуатацию земля перейдет в собственность кооператива уже безвозмездно.

Читать полностью

Новосибирский бизнес усиливает защиту ИТ-инфраструктуры

Облачные сервисы для бизнеса активно развиваются, становясь базой для цифровой трансформации, интеграции искусственного интеллекта и обеспечения кибербезопасности. Компании все чаще выбирают облака для запуска проектов вместо покупки собственных физических серверов.

MWS Cloud, структурное подразделение МТС, развернула для компании «Восточная Техника» облачное решение, направленное на повышение устойчивости корпоративной ИТ‑инфраструктуры к сбоям и катастрофам.

Читать полностью

Павел Дуров* внесён в список террористов и экстремистов: новосибирский IT-эксперт назвал риски для пользователей Telegram

Автор: Мария Гарифуллина

Основатель мессенджера Павел Дуров* 30 июля внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Перед этим ФСБ объявила его в международный розыск по делу о содействии террористической деятельности. Infopro54 выяснил, какие последствия это может иметь для рядовых пользователей Telegram.

Людям и организациям, которых Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, не связанными с уплатой налогов, зарплатами и возмещением ущерба. Как сообщила ФСБ России, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, используемые украинскими спецслужбами для подготовки терактов и массовых убийств. Основателю Telegram предъявлено обвинение в содействии терроризму, он объявлен в международный розыск.

Читать полностью
Актуальный разговор

Алла Моисеева: Розовые очки у современных предпринимателей часто разбиваются стеклами внутрь

Проверка будущих и имеющихся сотрудников на полиграфе становится насущной необходимостью для бизнеса

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Сергей Лацких оценил эффект от снятия лимитов и действий ФАС в Сибири

Право&Порядок

В Новосибирске прошли обыски на рынке по делу о мошенничестве

Бизнес Право&Порядок

Новосибирский суши-бар закрыли на три месяца за антисанитарию

Бизнес Власть Общество

Новые законы августа повлияют на быт и бизнес новосибирцев

Власть

В Татарске возводят социальное жилье по народной программе

Бизнес

Новосибирский бизнес выступит за расширение закона о штрафах

Общество

Новосибирский зоопарк сократил вечерние часы работы

Бизнес Власть

Болгария признала дочки «Лукойла» объектами нацбезопасности

Общество

В Новосибирской области ИИ помог задержать 3 тысячи нарушителей закона

Общество

На первых выходных августа в Новосибирске ожидаются дожди и грозы

Недвижимость

Льготники без статуса малоимущих получат доступ к ЖСК с господдержкой

Общество

Спецтранспорт в Новосибирске перестали заправлять по графику

Телекоммуникации

Новосибирский бизнес усиливает защиту ИТ-инфраструктуры

Общество

До 400 тысяч и не больше: в ОСАГО поставят предел

Культура Общество

В Новосибирской областной научной библиотеке откроют Политехническую гостиную

Общество Телекоммуникации

Павел Дуров* внесён в список террористов и экстремистов: новосибирский IT-эксперт назвал риски для пользователей Telegram

Авто Общество

В Новосибирске недельный рост цен на бензин достиг 14%

Бизнес Власть Недвижимость

Недостроенный «Подсолнух» на Ватутина в Новосибирске вновь выставлен на торги

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности