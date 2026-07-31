Новосибирский бизнес выступит за расширение закона о штрафах

С 27 июля 2026 года вступили в силу поправки в российский Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие добросовестным компаниям заменять административные штрафы инвестициями в модернизацию, необходимыми для устранения нарушений.

Теперь у российских компаний появилась возможность заключить исполнительное соглашение с определенным надзорным органом и направить сумму штрафа на исправление выявленных недостатков. Однако данная привилегия доступна не всем организациям. Еще в 2025 году, когда закон только разрабатывали, правительство утвердило перечень сфер, которые смогут воспользоваться программой. В список попали промышленная безопасность, электроэнергетика, безопасность гидротехнических сооружений, горный, экологический, геологический и земельный надзор, а также контроль за производством лекарственных средств.

Таким образом, воспользоваться программой смогут только госучреждения, стратегические предприятия, организации ВПК, ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства и фармацевтики. У остальных такая возможность хоть и есть, но получить ее можно только по личному поручению президента или правительства РФ, а также по ходатайству главы региона.

Ограничен и список надзорных органов, которые наделены правом заключать такие соглашения. В их число вошли Ростехнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор и Минпромторг России.

Торгово-промышленная палата уже предложила расширить программу на такие области, как строительство, пожарная и санитарная безопасность, охрана труда, транспорт и сфера услуг. Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина полностью поддерживает данную инициативу.

— Еще с 2010 года, когда в России начал работать закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», мы поднимали вопрос о закреплении в законодательстве возможности заключения соглашений между хозяйствующими субъектами и надзорными органами. Наконец, в правительстве наши голоса услышали и поддержали. Ни один человек, а тем более целое предприятие, не застрахован от ошибок. И штрафы в этом случае — далеко не лучшая мера воздействия. Ведь всегда лучше дать возможность исправить, чем наказать, — говорит эксперт.

Штрафные санкции, наложенные на предприятие, тормозят его развитие. Средства, предназначенные на модернизацию и обновление оборудования, хоть и уходят в бюджет государства, но в итоге невыгодны и ему.

— За одним штрафом, как правило, следует другой — за невыполненное вовремя предписание. А хозяйствующий субъект попросту не может исправить недочеты, потому что на это нужны деньги, но они ушли на оплату штрафа. И так до бесконечности. В итоге компания не может выбраться из захлестнувшей ее волны и попросту закрывается. А государство перестает получать налоги. И кому это выгодно? — задается вопросом собеседница редакции.

Новый закон, хоть и начал работать, пока весьма ограничен. Список надзорных органов, имеющих право заключать соглашения с российскими компаниями, необходимо расширить, уверена управляющая бюро. Как и перечень самих предприятий.

— Всячески будем ходатайствовать о включении в список надзорных органов хотя бы налоговой службы. Это просто необходимо для бизнеса. Ограничивать действие закона всего несколькими экономическими секторами тоже нельзя. Это правило должно работать для всех. За исключением, конечно, сфер, особо чувствительных к порядку, где нарушения недопустимы в принципе. В этом заинтересовано и само государство. Ведь только работающий бизнес будет приносить ему доходы, — резюмирует эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область удержалась в топ-10 инновационных регионов России.