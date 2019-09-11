Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В АО «РЭС» начали работу комиссии по проверке готовности филиалов к работе в ОЗП 2019 – 2020 гг.

  • 11/09/2019, 08:00
В состав комиссий включены представители руководства филиалов и сотрудники аппарата управления компании.

В АО «РЭС» начали работу комиссии по проверке готовности филиалов к работе в ОЗП 2019 – 2020 гг.Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2019 – 2020 гг., начатая АО «РЭС» еще в мае, подходит к финишному этапу. С 6 сентября 2019 года в Обществе начали работу внутренние комиссии по проверке готовности филиалов предприятия к работе в предстоящий ОЗП. В состав комиссий включены представители руководства филиалов и сотрудники аппарата управления компании.

Согласно  «Положению о проверке готовности филиалов АО «РЭС» к работе в осенне-зимний период» список условий, выполнение которых обязательно для принятия комиссией положительного решения о готовности филиала к работе в ОЗП, насчитывает несколько десятков пунктов, структурированных по 6 группам:

  • системная надежность;
  • техническое состояние;
  • персонал;
  • противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность;
  • ремонтная деятельность;
  • передача электроэнергии.

Основной целью проведения проверок в филиалах предприятия является определение степени готовности оборудования и персонала к передаче электрической энергии по сетям АО «РЭС» в условиях низких температур наружного воздуха и максимального уровня потребления.

Напомним, что ранее в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Новосибирской области прошла командно-штабная и общесетевая противоаварийная тренировка, в ходе которой подразделения АО «РЭС» подтвердили готовность к устранению последствий аварийных ситуаций на объектах ТЭК.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

Решение суда по иску прокуратуры о возмещении 11 млн рублей похищенных бюджетных средств вступило в силу

11/09/2019, 10:24
Хищение бюджетных средств происходило при исполнении госконтрактов по строительству берегоукрепительных сооружений Обского водохранилища.
Сибирь может побить рекорды по урожайности сои и овощей

Сибирь может побить рекорды по урожайности сои и овощей

11/09/2019, 10:05
В последнее время субъекты федерации округа производят все больше экспортно-ориентированных культур.
Почта России планирует за пять лет направить на цифровизацию более 40 млрд рублей

Почта России планирует за пять лет направить на цифровизацию более 40 млрд рублей

10/09/2019, 18:02
На сегодняшний день начинается внедрение платформы единого геоинформационно-аналитического сопровождения деятельности.

Актуальный разговор

«Инновации и бизнес в России — вещи несовместимые»

«Инновации и бизнес в России — вещи несовместимые»

Все материалы
Новости

Производственники со всей России соберутся на СибПроФоруме-2019

11/09/2019, 13:57

Новосибирская область представила в столице программу седьмого «Технопрома»

11/09/2019, 13:32

Новосибирцы стали чаще обращаться в налоговые органы в электронном виде

11/09/2019, 12:13

«Хрустальной девочке» Алисе требуются деньги на курсовое лечение

11/09/2019, 12:06

Не хватило детализации

11/09/2019, 11:10

Решение суда по иску прокуратуры о возмещении 11 млн рублей похищенных бюджетных средств вступило в силу

11/09/2019, 10:24

Сибирь может побить рекорды по урожайности сои и овощей

11/09/2019, 10:05

Почта России планирует за пять лет направить на цифровизацию более 40 млрд рублей

10/09/2019, 18:02

За 8 месяцев «Обувь России» выдала более 160 тыс. посылок

10/09/2019, 16:33

Новый начальник ГУФСИН назначен в Новосибирской области

10/09/2019, 16:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска