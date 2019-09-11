В АО «РЭС» начали работу комиссии по проверке готовности филиалов к работе в ОЗП 2019 – 2020 гг.

Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2019 – 2020 гг., начатая АО «РЭС» еще в мае, подходит к финишному этапу. С 6 сентября 2019 года в Обществе начали работу внутренние комиссии по проверке готовности филиалов предприятия к работе в предстоящий ОЗП. В состав комиссий включены представители руководства филиалов и сотрудники аппарата управления компании.

Согласно «Положению о проверке готовности филиалов АО «РЭС» к работе в осенне-зимний период» список условий, выполнение которых обязательно для принятия комиссией положительного решения о готовности филиала к работе в ОЗП, насчитывает несколько десятков пунктов, структурированных по 6 группам:

системная надежность;

техническое состояние;

персонал;

противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность;

ремонтная деятельность;

передача электроэнергии.

Основной целью проведения проверок в филиалах предприятия является определение степени готовности оборудования и персонала к передаче электрической энергии по сетям АО «РЭС» в условиях низких температур наружного воздуха и максимального уровня потребления.

Напомним, что ранее в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Новосибирской области прошла командно-штабная и общесетевая противоаварийная тренировка, в ходе которой подразделения АО «РЭС» подтвердили готовность к устранению последствий аварийных ситуаций на объектах ТЭК.

Фото предоставлено пресс-службой компании