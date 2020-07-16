Сибирь отличилась большим количеством доследственных проверок

— Из общего количества обращений сибирских предпринимателей (60), поступивших к нам на платформу за 7 месяцев ее работы, больше всего приходится на Новосибирскую область — 36,5% (22). На втором месте Алтайский край (16%, 11 обращений), на третьем — Иркутская области — 14% (8), по 13% (7 обращений) от предпринимателей Иркутской и Томской областей, по 3.5% (по 2) от Омска и Кузбасса, — сообщила в ходе онлайн-конференции генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» (ЗаБизнес.РФ) Элина Сидоренко. — Сибирь не относится к регионам с нулевыми или высокими показателями, но, на мой взгляд, это говорит о том, что в округе нужно более тщательно работать, так как то, что мы видим, — это только вершина айсберга.

Чаще всего сибирский бизнес жалуется на необоснованное проведение или проведение с нарушениям следственных действий. На втором месте — вопросы, связанные с возбуждением уголовных дел.

— Радует то, что в Сибирском федеральном округе у нас наблюдается очень средний показатель по всем остальным случаям, но настораживает, что в этом списке есть провокация на дачу взятки. В Сибири этот фактор занимает третье место в перечне обращений предпринимателей. По другим регионам мы такую ситуацию не наблюдаем, — поясняет Сидоренко. — В абсолютных величинах показатели низкие, но ситуация тревожная.

Чаще всего сибирские бизнесмены обращаются в органы МВД (63%), что несколько выше, чем в среднем по России (60%).

— По Сибири у нас относительно мало обращений в Следственный комитет (12,5%). Они занимаются самыми острыми вопросами: тяжкими и особо тяжкими преступлениями, нарушением должностных полномочий. Около 20% обращений поступают в генпрокуратуру, 4% — в ФСБ, что меньше, чем в среднем по России, — констатирует эксперт.

В Новосибирске области 14 обращений поступило в МВД России, 6 — в Генпрокуратуру.

Как и в среднем по стране, в Сибири чаще всего с жалобами на деятельность государственных, надзорных и правоохранительных органов выступают предприниматели, работающие в сфере оптовой и розничной торговли, предоставлении услуг, сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве.

— Отличительной особенностью округа является тот факт, что 15% жалоб приходятся на компании, работающие в сфере информации и связи. Понятно, что речь идет о единичных делах, эта картина нехарактерна даже для регионов Центрального федерального округа с более развитой информационной инфраструктурой. Мы будем изучать ситуацию, так как видим в этом коррупционные риски, — говорит Элина Сидоренко.

В Новосибирской области 8 обращений поступило от компаний, предоставляющих услуги, 5 — от строительных организаций, 3 — от логистов, 2 — от предприятий торговли. В Алтайском крае 6 жалоб на платформу подали представители сельхозпредприятий.

Большую тревогу экспертов платформы «ЗаБизнес.РФ» вызвал принцип распределения статей УК, по которым возбуждаются дела в отношении предпринимателей.

— Поразительно, что в Сибири 82% (49 обращений) приходятся на доследственные проверки, тогда как в среднем по России — 60-70%. В Новосибирской области 21 из 22 обращений, в Алтайском крае 11 из 11 и т.д.. Это самый острый и коррупционный механизм, так как при доследственных проверках проще скрыть нарушения законодательства, в отличие от возбужденного уголовного дела, — поясняет Сидоренко. — На втором месте — мошенничество (ст. 159 УК) — 10%, в других округах — около 20%. 4% приходятся на статью «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК), 2% — на налоговые преступления организаций (ст. 199 УК). Очень интересно, что к нам поступают жалобы на возбуждение дел по ст. 201 УК (2%) — «Злоупотребление руководителями коммерческих и иных организаций своими полномочиями». В других округах таких прецедентов мы пока не выявили. Радует, что список статей, с которыми обращаются предприниматели, неширок, а также что в нем нет статей 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 290 «Получение взятки». Хотя, не исключаю, что это связано с небольшим количеством обращений, поступивших на платформу.

В Новосибирской области 5 обращений связано с необоснованным проведением (или проведением с нарушениями законодательства) оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, 3 с нарушениями при возбуждении уголовного дела, 2 с необоснованным отказом в удовлетворении ходатайств и жалоб.

Начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе Павел Данченко отметил, что у статистики, представленной порталом «ЗаБизнес.РФ», есть точки соприкосновения с данными Генпрокуратуры, и пообещал проанализировать эту информацию на местах.

— По нашим наблюдениям, в округе действительно существуют проблемы с доследственными проверками, с затягиванием сроков, изъятием документов, оргтехники и т.д., которые отражаются в заявлениях от людей, поступающих к нам. Часть из них подтверждаются, часть — нет, — добавил Данченко.

Руководитель платформы «ЗаБизнес.РФ» отметила, что пандемия не повлияла на статистику платформы. Количество обращений от предпринимателей, напротив, начало увеличиваться. По ее оценкам, эта тенденция сохранится и будет нарастать по целому ряду причин. Во-первых, в рамках предоставления господдержки бизнесу было выделено огромное количестве бюджетных средств, и это неизбежно приведет к усложнению отчетности, возникновению правонарушений, росту количества дел по нецелевому расходованию бюджетных средств в рамках ст. 285 УК. Во-вторых, в связи с изменением налоговой политики, наблюдается рост количества дел, возбужденных по 198 («Уклонение физлица от уплаты налогов и сборов») и 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») статьям УК.

— В-третьих, есть основания полагать, что увеличится количество дел, связанных с незаконным предпринимательством, так как предприниматели стараются обойти барьеры, которые выстраивают надзорные органы, — комментирует Элина Сидоренко.

Судя по статистике, представленной на онлайн-конференции, всего за 7 месяцев работы на платформу «ЗаБизнес.РФ» поступили около 1100 обращений от предпринимателей. 33% обращений — это дела, связанные с преступлениями против собственности, почти 59% — с доследственными проверками, 6% — с преступлениями в сфере экономической деятельности. По российской статистике, более 200 обращений поступили от предприятий оптовой и розничной торговли, 132 — от строительных организаций, 114 — от компаний и ИП, занимающихся ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов. В МВД предприниматели чаще всего жалуются на нарушения при возбуждении уголовного дела (166), необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств и жалоб (70), необоснованное проведение или проведение с нарушениями законодательства оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий (59). По России здесь лидирует торговля, операции с недвижимым имуществом и строительство. В Следственный комитет жалуются на нарушения при возбуждении уголовного дела (49%), необоснованное задержание или заключение под стражу (23), фальсификацию доказательств по делу (20). В СК чаще обращаются также компании торговли, на втором месте — застройщики, на третьем — девелоперы. В списке тематики обращений в Генпрокуратуру лидирует «иное» (68), на втором месте — необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств и жалоб (38), на третьем — нарушения при возбуждении уголовного дела (32). К прокурорам за защитой своих прав активнее всего также обращаются торговля и строительство, а вот на третьем месте — сфера услуг. Что касается ФСБ, то в топ-3 тем обращений входят необоснованное проведение либо проведение с нарушениями законодательства оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий (8), нарушения при возбуждении уголовного дела (6) и необоснованное задержание или заключение под стражу (5). С обращениями выступают компании из отрасли обрабатывающих производств, девелоперы, а также бизнес из сферы транспортировки и хранения.

Платформа «ЗаБизнес.РФ» создана для работы с обращениями предпринимателей. Запущена в ноябре 2019 года. Обращения рассматриваются напрямую в центральных аппаратах правоохранительных органов. Учредителями являются Минэкономразвития РФ, «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), Торгово-промышленная палата РФ (ТПП), «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), а также общественные организации «Опора России» и «Деловая Россия».

Фото: pixabay.com, автор- Raten-Kauf