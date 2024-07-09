Сибирская медведица пыталась угнать бульдозер у вахтовиков

В Иркутской области в Усть-Кутском районе дикая медведица решила подменить вахтовиков и, улучив момент, проникла в кабину бульдозера. Отважные мужчины были до глубины души возмущены этим поступком и кинулись оскорблять косолапую. Гостья не спешила покидать кабину, она с азартом в клочья разрывала сидение.

― Сидушку разрывает! Не фига она сейчас там начудит! И пугануть нечем, ― эмоционально комментируют происходящее рабочие.

Мужчины пытались стучать по бульдозеру различными инструментами, но громкий звук и отборный мат не особо смущали медведицу.

Вахтовики сняли небольшое видео на мобильные телефоны, чтобы запечатлеть произошедшее для истории. Кроме того, им придется объяснять работодателю испорченный салон.

В итоге хозяйку тайги все-таки удалось прогнать обратно в лес. Люди отметили, что в этом году хищные звери стали намного чаще выходить к людям.