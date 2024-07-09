Подпольный игорный клуб прикрыли в центре Новосибирска

В Новосибирске полицейские пресекли деятельность подпольного игорного клуба. Развлекательное заведение принимало гостей в здании на улице Советской в центре города. Правоохранители выяснили, что житель сибирской столицы в с конца 2023 года по июль текущего года организовал проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.
— В помещении клуба прошли обыски. Изъято более 50 единиц системных блоков и другой техники, а также свыше 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», — рассказали в ГУ МВД по региону.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске полицейские накрыли подпольное Вип-казино, которое работало в круглосуточном режиме в центре города. Заведение в пятиэтажке на Советской, 44 было законспирировано и допуск сюда был только у избранных.
Источник фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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