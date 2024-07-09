Движение транспорта ограничено в Октябрьском районе Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска с 1 июля до 1 сентября введено временное ограничение на перекрестке улицы Бориса Богаткова и ул. Федосеева рядом с домом № 24, корпус 1 по улице Федосеева.

— На указанном участке улично-дорожной сети будет на 3 метра сужена проезжая часть, — говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Изменения связаны с тем, что ООО «Строительное предприятие «Сети и сооружения» будет проводить земляных работ для выноса сетей ливневой канализации на улице Федосеева.

Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на знаки и информационные щиты, а также соблюдать правила дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что на улице Деповской в Новосибирске ввели ограничение движения.