Движение транспорта ограничено в Октябрьском районе Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска с 1 июля до 1 сентября введено временное ограничение на перекрестке улицы Бориса Богаткова и ул. Федосеева рядом с домом № 24, корпус 1 по улице Федосеева.
— На указанном участке улично-дорожной сети будет на 3 метра сужена проезжая часть, — говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Изменения связаны с тем, что ООО «Строительное предприятие «Сети и сооружения» будет проводить земляных работ для выноса сетей ливневой канализации на улице Федосеева.
Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на знаки и информационные щиты, а также соблюдать правила дорожного движения.
Ранее редакция сообщала о том, что на улице Деповской в Новосибирске ввели ограничение движения.
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