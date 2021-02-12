«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

ПХ«Сибирская Нива» стала одним из первых предприятий агропромышленного комплекса региона, вошедших в Национальный проект «Производительность труда», сообщили в Агентстве инвестиционного развития региона.

По словам заместителя регионального директора ПХ «Сибирской Нивы» Ивана Поддубного, участвуя в проекте компания рассчитывает выявить слабые места и устранить их. В условиях растущей конкуренции экономия и оптимизация затрат имеют очень важную роль. По его словам, в качестве пилотного потока компания выбрала производство сырого молока на животноводческом комплексе д. Пеньково Маслянинского района. Поток включает в себя весь процесс производства: от подготовки кормов до отгрузки молока.

В результате реализации проекта ожидается рост производительности труда, снижение потерь, снижение себестоимости продукции при сохранении качества и технологического уровня производства. Основной экономический эффект – увеличение объемов надоев с одной фуражной коровы на 10%.

Команда предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций уже проанализировала возникающие на предприятии потери, разработала план и приступает к проведению мероприятий по их устранению с использованием технологий бережливого производства. Опыт этого образцового потока впоследствии будет перенесен на другие подразделения предприятия.

ПХ «Сибирская Нива» работает в регионе с 2006 года. Сельхозпредприятие специализируется на производстве молока, также занимается мясным животноводством, племенным скотоводством, растениеводством и семеноводством. В составе предприятия в Новосибирской области — три современных животноводческих комплекса с технологией беспривязного содержания в с. Борково на 2500 голов, в с. Пеньково на 5000 голов и в с. Елбань на 6000 голов. Передовые технологии, высокопродуктивный импортный скот, квалифицированный персонал позволяют ежедневно производить более 420 тонн молока высокого качества.