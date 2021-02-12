Особенности приобретения автомобилей в лизинг

Что подразумевается под лизингом?

Лизингом называется долгосрочная аренда авто с возможностью его выкупа в будущем. Данный вариант приобретения транспортных средств подходит как для физических, так и для юридических лиц.

По окончании лизингового соглашения арендатор вправе забрать себе предмет договора. Geely в лизинг позволяет взять в аренду легковые авто различных марок. Это оптимальное решение для приобретения дорогостоящего транспорта.

Многие организации пользуются лизингом, чтобы расширить количество машин в своем автопарке. Физические лица пользуются длительной арендой автомобилей для личного передвижения.

Главные плюсы лизинга

К достоинствам лизинга относят:

Минимальный список документов для заключения сделки (достаточно предъявить паспорт, водительские права и справку с информацией о доходах). Прохождение всеми автомобилями процедуры государственной регистрации. Удобный график платежей, подстроенный под возможности покупателя. Быстрое рассмотрение заявки. Отсутствие необходимости в залоге и поручительстве.

Машины являются высоколиквидным имуществом, при необходимости их можно оперативно продать на вторичном рынке.

На протяжении всего срока действия соглашения о финансовой аренде автомобиль остается в собственности лизинговой компании.

Чем лизинг отличается от обычного кредита?

Ключевое отличие лизинга от обычного кредита состоит в том, что собственником транспортного средства до окончания срока действия соглашения выступает лизинговая фирма. При оформлении кредитного договора переход права собственности происходит сразу, авто просто остается в залоге у банка.

Риски у лизингодателя намного меньше, чем у кредитора. По этой причине и требования к покупателям машин в лизинг не настолько жесткие, как банковские.

При оформлении лизингового соглашения размер ежемесячных платежей обычно меньше, чем при кредите. Срок действия лизинговых договоров может достигать пяти лет.

В случае с лизингом покупатель самостоятельно принимает решение, оформлять ему машину в собственность или возвращать лизинговой фирме.

Плюсы такого варианта приобретения авто очевидны.