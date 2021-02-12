Особенности приобретения автомобилей в лизинг

Лизингом называется долгосрочная аренда авто с возможностью его выкупа в будущем. Данный вариант приобретения транспортных средств подходит как для физических, так и для юридических лиц.
По окончании лизингового соглашения арендатор вправе забрать себе предмет договора. Geely в лизинг позволяет взять в аренду легковые авто различных марок. Это оптимальное решение для приобретения дорогостоящего транспорта.
Многие организации пользуются лизингом, чтобы расширить количество машин в своем автопарке. Физические лица пользуются длительной арендой автомобилей для личного передвижения.
К достоинствам лизинга относят:
Машины являются высоколиквидным имуществом, при необходимости их можно оперативно продать на вторичном рынке.
На протяжении всего срока действия соглашения о финансовой аренде автомобиль остается в собственности лизинговой компании.
Ключевое отличие лизинга от обычного кредита состоит в том, что собственником транспортного средства до окончания срока действия соглашения выступает лизинговая фирма. При оформлении кредитного договора переход права собственности происходит сразу, авто просто остается в залоге у банка.
Риски у лизингодателя намного меньше, чем у кредитора. По этой причине и требования к покупателям машин в лизинг не настолько жесткие, как банковские.
При оформлении лизингового соглашения размер ежемесячных платежей обычно меньше, чем при кредите. Срок действия лизинговых договоров может достигать пяти лет.
В случае с лизингом покупатель самостоятельно принимает решение, оформлять ему машину в собственность или возвращать лизинговой фирме.
Плюсы такого варианта приобретения авто очевидны.
Фото с сайта pixabay.com
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