В тренде — рациональное владение жильем

Помимо тотальной замены «лампочек Ильича» на менее прожорливые светодиодные приборы освещения, этот закон направлен и на повышение энергетической эффективности всех российских капитальных построек, прежде всего жилья.

Какой должна быть энергоэффективная новостройка и ее реальных плюсах — расскажем прямо сейчас.

Энергоэффективность — это показатель рационального использования тепла и электроэнергии. Чем меньше энергоресурсов тратит дом, тем выше его энергоэффективность. Поскольку сегодня к привычным электрическим счетчикам добавились и приборы учета тепла, эта пропорция стала касаться каждого: меньше истратишь — меньше заплатишь.

Те, для кого суммы экономии на коммунальных платежах не являются существенными, наверняка отметят для себя еще один, более глобальный смысл отдать предпочтение энергоэффективному дому: выбрав такое жилье, человек встает на благородный путь экономии природных ресурсов, способствуя сохранению экологических систем Земли.

При этом экономия вовсе не подразумевает каких-то лишений. Напротив, жизнь в современном энергоэффективном доме более комфортна и приятна, чем в сооружениях «старого образца», расходующих много ресурсов.

Но надо учитывать, что не все новые дома одинаково энергоэффективны. Сегодня в России действуют «Правила определения класса энергоэффективности многоквартирных домов», утвержденные приказом Минстроя РФ от 6 июня 2016 года № 399. Согласно этим правилам, жилая недвижимость ранжируется по 9 классам энергетической «бережливости», от A+ до G, где А — это самый высокий, G — самый низкий.

Из чего складывается энергоэффективность новостроек, мы разбирались на примере объектов ГК «Расцветай».

Показатель энергоэффективности застройщика основан на комплексном, продуманном использовании современных материалов и технологичных инженерных решениях. Класс «А+» («высочайший») обеспечивает снижение потребления энергоресурсов почти на 50-60%.

Например, к нему относятся ЖК «Расцветай на Гоголя», ЖК «Расцветай на Маркса», дом «Расцветай на Обской», другие объекты застройщика также относятся к высокоэнергоэффективным проектам.

Слагаемые высокой энергоэффективности

Фасад. За высококачественным облицовочным кирпичом — многослойная конструкция, благодаря которой дом отлично сохраняет тепло даже в самые сильные морозы. Она состоит из внутренней стены (250 мм), слоя утеплителя (150 мм), вентилируемого зазора и уже упомянутой наружной версты из морозоустойчивого облицовочного кирпича. Слои скреплены специальными связующими элементами и в комплексе гарантируют надежную защиту от холода и прочих агрессивных атмосферных воздействий на весь срок эксплуатации дома.

Окна. В новостройках ГК «Расцветай» устанавливаются окна с двухкамерными стеклопакетами Life Glass. Это стекло с нанонапылением, в состав которого входят просветляющие и закрепляющие слои из различных металлов, включая два слоя из серебра. Напыление не видно глазу, но с ним стекло обретает выдающиеся характеристики. Помимо максимальной светопрозрачности, стеклопакеты летом обеспечивают защиту помещений от жары и ультрафиолета, а зимой препятствуют потерям тепла. Соответственно, летом вы экономите на кондиционировании, зимой — на отоплении.

Система отопления. На объектах ГК «Расцветай» монтируется прогрессивная горизонтальная разводка системы отопления, за счет которой учет тепла легко обеспечивается индивидуально в каждой квартире, а жилые помещения освобождены от вертикальных отопительных стояков — они проходят через межквартирные холлы.

Про «перетопы» и «недотопы» забудьте: специальное оборудование на индивидуальном тепловом пункте дома автоматически регулирует параметры теплоносителя в зависимости от температуры на улице, что позволяет поддерживать комфортную температуру в квартирах при любой погоде, не допуская перерасхода тепла. Кроме того, современные отопительные радиаторы оснащены термостатическими клапанами, с помощью которых собственник может сам регулировать количество теплоносителя, проходящее через каждый отдельный отопительный прибор. Результат: значительная экономия средств на оплату тепловой энергии.

Горячее водоснабжение. Система автоматически поддерживает циркуляцию горячей воды и гарантирует поддержание необходимой температуры в любое время суток. Чтобы принять душ ночью, вам не придется долго за свой счет сливать остывшую воду.

«Умные» приборы учета. В Доме «Расцветай на Ядринцевской» предусмотрена автоматическая передача показателей приборов учета воды, тепла, электроэнергии в ресурсоснабжающие организации — собственникам квартир больше не нужно тратить время на передачу данных.

Итак, современный энергоэффективный дом — это комфортно, выгодно, приятно и благородно.

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Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО СЗ «Расцветай на Обской»; ООО СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.