Предрасположенным к раку рекомендуют отказаться от пережаренных шашлыков и не гулять вдоль дорог

— Для всех видов рака идентифицированы около 10% наследственных заболеваний, связанных с повреждением каких-то генов, например рак молочной железы, рак кишечника. Найдены гены, которые говорят о том, что вероятность проявлениях признака этой болезни составляет у человека от 80 до 100%, — сообщила на пресс-конференции в рамках форума OpenBio руководитель лаборатории молекулярных механизмов канцерогенеза ФИЦ «Фундаментальная и трансляционная медицина» Людмила Гуляева.

Для рака легкого таких генов пока не найдено, но ученые заметили весьма неприятную для курильщиков зависимость.

— Мы занимаемся исследованиями рака легкого, оказалось, что у курящих он лечится тяжело, в отличие от некурящих, так как для него нет таргетной терапии, — говорит ученый. — Кроме того, выход из курения не означает, что человек полностью ушел от риска. Изменения, произошедшие в геноме во время курения, запоминаются следующим поколением клеток. Мы исследуем опухоли, и у нас есть группа бросивших курить: на молекулярном уровне пока различий не увидели. Нужно смотреть эпидемиологические данные. Не все курильщики болеют раком, но среди заболевших большинство — курильщики. Если кто-то не заболел, возможно, у этого человека лучше система защиты ДНК от повреждений. Пока мы только разбираемся: где, какие системы и как работают.

На возникновение рака легкого также влияют факторы внешней среды. Выбросы металлургических и нефтеперерабатывающих заводов, производства, связанные с переработкой углеводородов, выхлопные газы автомобилей, которые содержат большое количество канцерогенного бензапирена.

— В Дании было проведено исследование среди водителей автобусов, в ходе которого выяснилось, что количество поврежденных ДНК у них гораздо выше, чем у обычных людей. Так что я бы не советовала бегать по обочине дорог. Значение выхлопных газов у нас сильно недооценено. Нужно проводить исследования и создавать программы для оценки их влияния на человека, — поясняет Людмила Гуляева. — Что касается детской онкологии, то есть большая вероятность, что ее возникновение связано с несовершенством ДНК ребенка, недостаточной защитой организма, антропогенной нагрузкой. Например, мамочки с колясками гуляют вдоль проезжей части. Для более точных ответов нужно также проводить серьезные исследования, формировать доказательную базу.

Ученая отметила, что, по сравнению со среднестатистическими данными по России, в Новосибирске заболеваемость всеми видами рака на 10% выше. С чем это связано — неизвестно. Чтобы делать выводы, нужно проводить исследования на больших выборках популяции людей, проживающих в регионе, и сравнивать эти выборки с другими территориями.

— Сейчас существует возможность полностью просеквенировать свой геном, посмотреть, в каком состоянии находятся все ферменты репарации. Если есть дефектные, то, наверное, нужно избегать соприкосновения с ДНК-тропными препаратами и реагентами, — рекомендует эксперт. — Так, человек, у которого неидеальная ДНК, не будет есть пережаренный шашлык или переваренное мясо, так как в этих продуктах начинаются химические реакции, повреждающие ДНК.

По словам Людмилы Гуляевой, сегодня уже существует наука — хемопревенция рака, которая основана на знании метаболизма химических канцерогенов и пытается снизить вероятность образования вредных продуктов, то есть уже есть возможность просеквенировать свой геном. Другое дело, что специалистов, которые могут заниматься анализом полученных результатов, пока немного. Но это направление активно развивается, потому что в некоторых онкозаболеваниях лечение строится на знаниях генома и мутаций.