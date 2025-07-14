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Сибирские фотографы покажут туристический потенциал регионов через объектив

  • 14/07/2025, 10:44
Сибирские фотографы покажут туристический потенциал регионов через объектив
В рамках XX Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» организаторы уделяют особое внимание номинации «ПРОдвижение территорий»

Её цель — поддержать сибирских фотокорреспондентов, чьи работы рассказывают о туристическом потенциале Сибирского федерального округа, создании туркластеров и мероприятиях, направленных на развитие интереса к жизни в регионах округа.

Особый интерес организаторы конкурса ожидают увидеть в материалах, посвящённых культуре коренных народов Сибири, их уникальным традициям и историческому наследию. Такие работы, по мнению жюри, способны наиболее ярко и образно продемонстрировать самобытность регионов и их привлекательность для туристов.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил, что туризм и индустрия гостеприимства сегодня являются перспективными направлениями для социально-экономического развития территорий.

«Сибирь обладает колоссальным туристическим потенциалом. Национальные проекты, над которыми работают по поручению Президента, предусматривают создание инфраструктуры, которая позволит ещё большему количеству людей открыть для себя наш регион. Уже сегодня новые курорты становятся востребованными рекреационными центрами, интерес к ним проявляют как россияне, так и иностранные путешественники. Уверен, что в будущем туристический поток будет только расти», — подчеркнул он.

Как отмечает председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников, фотоработы участников конкурса вносят вклад в продвижение регионов, популяризируют природную красоту и культурное разнообразие Сибири. «Публикации фотокорреспондентов способствуют формированию у жителей интереса к родным местам, помогают развивать внутренний туризм. Главная задача победителя номинации — творчески и профессионально передать через фото красоту сибирских регионов», — добавил он.

С 2025 года в округе реализуется межрегиональный туристический проект «Сибирь здесь», нацеленный на раскрытие туристско-рекреационного потенциала территорий и развитие внутреннего въездного туризма. Проект проходит при участии и поддержке аппарата полномочного представителя Президента в Сибири, Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и государственного фонда «Защитники Отечества». По словам полпреда, он открывает возможность путешественникам в рамках одного маршрута познакомиться с ключевыми природными, культурными и социальными объектами, а также с уникальной культурой коренных народов.

В юбилейном сезоне конкурса принимают участие авторы материалов, опубликованных или вышедших в эфир в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Более подробная информация о номинациях, правилах участия и условиях подачи заявки размещена на сайте проекта — sibirpro.ru.

Фото предоставлено организатором ИК МАСС

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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