В России предложили ввести «премию за скорость» при рождении второго ребенка

Удвоение материнского капитала при рождении второго ребенка в течение трех лет после первого может стимулировать рост рождаемости в России, в том числе и в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщил Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.
— Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость — удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребенок в течение трех лет после рождения первого, — сказал собеседник агентства.
Рыбальченко отметил, что сейчас материнский капитал в основном выплачивается при рождении первого ребенка. Это снижает стимул для появления последующих детей.
Он также добавил, что с каждым новым ребенком семье становится труднее. Первый ребенок долгожданный, и семья легко справляется с его воспитанием. Со вторым уже сложнее, а с третьим требуется серьезная поддержка.
В России сейчас материнский капитал на первого ребенка составляет 690 266 рублей, а на второго — 221 895 рублей. Если семья не получала выплату на первенца, за второго ребенка им полагается 912 162 рубля.
По данным ЗАГС Новосибирской области, в 2024 году в регионе родились 24923 младенца. Специалисты отделения Социального фонда России по Новосибирской области оформили более 13,6 тысяч сертификатов на получение материнских капиталов.
Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили увеличивать маткапитал на третьего и последующих детей. Законодатели рассчитывают, что эта инициатива поможет увеличить число рождений вторых детей к 2027-2030 годам.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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