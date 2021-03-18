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Новосибирск заполонили нелегальные торговцы бензином АИ-95

  • 18/03/2021, 16:22
Автор: Юлия Данилова
Новосибирск заполонили нелегальные торговцы бензином Аи-95
Ассоциация нефтетрейдеров «Сибирь ГСМ» готовит обращение в правоохранительные и надзорные органы.

— Для Новосибирска торговля нелегальным топливом с бензовозов, легковых автомобилей (танкапов) — нередкое явление. В начале года — январе-марте — в регионе обычно возникал дефицит дизельного топлива, и предприниматели предлагали его с машин. В этом году с дизелем все было нормально, но возник дефицит бензина АИ-95, и нелегалы среагировали очень быстро. С таким валом контрафакта, который появился на улицах города, мы сталкиваемся впервые: выявили, как минимум, 20 передвижных заправок — это вопиющая история, — рассказала Infopro54 президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь ГСМ» Юлия Золотовская.

Она отметила, что ситуация с нелегальной торговлей бензином обсуждается на комиссии в Минпромторге Новосибирской области ежегодно, правоохранительные органы предпринимают какие-то действия, но на самом деле их не видно. Между тем, собеседник редакции отмечает, что эта торговля несет в себе целый ряд рисков.

— Продажа ГСМ с бензовозов, что часто ставятся во дворах, под окнами, — потенциально очень пожароопасный процесс, который никак не контролируется.

— Территория вокруг таких передвижных заправок загрязняется при разливе топлива.

— Цены на нелегальных заправках ниже, чем оптовые у ООО «Газпром нефть», что очень четко свидетельствует о фальсификате.

Контрольные закупки, проведенные участниками ассоциации, показали: онлайн-чеки, выдаваемые заправщиками, — фейковые и по QR-коду не отслеживаются на сайте налоговой. Если с машиной после заправки таким топливом возникнут проблемы, то автовладельцу некуда будет обратиться с жалобой. Кстати, по наблюдению участников ассоциации, чаще всего у «бодяжников» покупают топливо водители казенного транспорта, таксисты, то есть не собственники авто.

— В рамках Российского топливного союза мы коммуницируем с другими регионами, обсуждаем сложившуюся в Новосибирске ситуацию. Коллеги из Санкт-Петербурга 5 лет боролись с «бодяжниками», которые стояли по всем трассам региона, проводили много рейдов, привлекали торговцев к ответственности, и в итоге победили. Мы решили взять их опыт на вооружение, — говорит Юлия Золотовская. — Мы подготовили заявление в прокуратуру Новосибирской области о нелегальной торговле ГСМ, в котором также изложили свои предложения о борьбе с нелегалами.

Представители ассоциации просят прокуратуру рассмотреть вопрос о законности размещения на территории Новосибирска и Новосибирской области объектов нестационарной торговли ГСМ с автотопливозаправщиков с учетом соблюдения требований налогового, экологического, административного, земельного законодательства, а также рассмотреть вопрос об уголовном преследовании подозреваемых в нелегальной торговле топливом по статье 238 УК РФ «Хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Фото предоставлено Ассоциацией нефтетрейдеров «Сибирь ГСМ»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : фальсификат дизель ГСМ бензин


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