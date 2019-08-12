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ПСБ снизил ставки по ипотеке и дает скидку за быстрый выход на сделку

  • 12/08/2019, 12:21
12 августа 2019 года – ПСБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования в среднем на 0,6 процентных пункта. Новые условия действуют на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, кредиты под залог недвижимости, а также по «Семейной ипотеке» – льготной ипотечной программе с государственной поддержкой.

«Сегодня наблюдается устойчивый тренд на снижение ставок по ипотечным кредитам, и мы в свою очередь готовы оперативно предложить выгодные ценовые условия нашим ПСБ снизил ставки по ипотеке и дает скидку за быстрый выход на сделкуклиентам, – отмечает директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный. – Мы стараемся учитывать все потребности наших заемщиков и предоставляем широкий выбор условий кредитования, а также удобные сервисы получения и обслуживания кредита».

Теперь самая низкая ставка по ипотеке ПСБ – 8,7% годовых – доступна по кредитам на покупку квартиры в новостройке на сумму от 7 млн руб. для Москвы и Московской области, от 5 млн руб. – для Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от 3,5 млн руб. – для остальных регионов. Ставка действует для кредитов с первоначальным взносом 15% в рамках акции до 31 августа.

«Жители Новосибирска  часто приобретают жилье в Москве и  Санкт-Петербурге. До конца лета у них есть возможность приобрести квартиру  по ставке 8,7% годовых, – комментирует управляющий сибирским филиалом  ПСБ  Денис Голубев. – Напомню, что в нашем офисе,  можно  оформить ипотеку на покупку жилья как в Новосибирске, так и в других регионах удаленно».

Зарплатные клиенты ПСБ могут взять ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке под 8,85% годовых при быстром выходе на сделку. Ставка доступна, если кредитный договор будет подписан в течение первых 30 дней включительно после получения положительного решения по кредиту.

Кроме того, ПСБ предлагает очень привлекательные условия по госпрограмме «Семейная ипотека» – теперь ставка снижена до 4,65% годовых. Процентная ставка зафиксирована на весь срок кредитования по ссудам на покупку квартир в новостройке и готовом доме от застройщика. Программа предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок.

ПСБ предлагает широкий выбор программ ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках. Клиентам доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров. Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России, перечень компаний-партнеров доступен на сайте банка. Заемщики ПСБ могут также воспользоваться сервисом заказа оценки недвижимости онлайн на сайте psb-ocenka.ru.

Подробнее ознакомиться с условиями ипотечного кредитования ПСБ можно на сайте.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой банка.

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