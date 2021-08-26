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В Новосибирске будут готовить государственных экспертов по интеллектуальной собственности

  • 26/08/2021, 13:29
Автор:
Новости Новосибирска
Сибирский центр Федерального института промышленной собственности также будет осуществлять качественную экспертизу заявок на полезные модели и товарные знаки.

В Новосибирской области начал работу Сибирский центр Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Это первое региональное подразделение института, подведомственного Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту). Здесь будет работать порядка 200 квалифицированных специалистов.

Основная задача центра — осуществлять качественную экспертизу заявок на полезные модели и товарные знаки, также одним из направлений деятельности учреждения является подготовка специалистов в области интеллектуальной собственности.

— Открытый сегодня центр становится главным центром Сибири: сюда будут стекаться все заявки, здесь огромная база данных и прямая связь со всеми регионами и центром, —отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Заместитель руководителя Роспатента Виктория Галковская подчеркнула, что Новосибирская область является одним из ключевых научных центров страны, поэтому перед Сибирским центром ФИПС стоит задача по формированию кадрового потенциала в области государственных экспертов в сфере интеллектуальной собственности.

В ближайшее время Сибирский центр ФИПС при поддержке регионального министерства образования начинает конкурсный отбор на прохождение курса повышения квалификации в области экспертизы заявок на товарные знаки.

В течение двух месяцев в формате очных занятий 100 человек пройдут обучение объемом 130 академических часов по дополнительной профессиональной программе «Повышение квалификации экспертов, осуществляющих рассмотрение заявок на товарные знаки». Выпускники программы на конкурсной основе будут приглашены на работу в Сибирский центр ФИПС в качестве государственных экспертов по интеллектуальной собственности. Как отмечают организаторы, выпускники также смогут продолжить карьеру в научных и образовательных учреждениях, промышленных предприятиях, имеющих патентные подразделения.

Фото: pixabay.com автор: fancycrave1

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Сибирский центр Федерального института промышленной собственности Роспатент интеллектуальная собственность


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