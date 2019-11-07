Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

СПК построит мясоперерабатывающий завод в Черепаново

Инвестор планирует расширить ассортимент и поставлять произведенную на предприятии продукцию на экспорт, в том числе в КНР.
  • 07/11/2019, 15:35
Авторы: Юлия Данилова, Евгения Серёгина
СПК построит мясоперерабатывающий завод в Черепаново
Объем инвестиций в проект — 1,5 млрд рублей.

— ООО «Сибирская продовольственная компания» (СПК) реализует на территории Черепановского района проект по строительству мясоперерабатывающего завода. Он будет создан на площадке ООО «Мясозаготовительный комбинат Черепановский». Кредитная линия на проект уже одобрена и выделена, — сообщил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

На предприятии будут созданы 275 рабочих мест. Объем производства составит более 9 тысяч тонн готовой продукции в год. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей.

— Часть сырья инвестор планирует приобретать в Новосибирской области. Напомню, на 12 тысяч тонн планирует увеличить производство АО «Кудряшовское», в планах СПК также увеличение производства. Кроме того, сырье будет закупаться в прилегающих регионах Сибирского федерального округа. Все налоговые отчисления от проекта пойдут в бюджет нашего региона, — уточнил министр.

Томичи купили новосибирские активы «Копитании»

Томичи купили новосибирские активы «Копитании»

К реализации проекта инвестор планирует приступить в 2020 году. По первоначальному плану, ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

— Для нас интересен восточный вектор по доставке продукции. Это логистика — близость Поднебесной, проблемы со свиноводством в Китае, где АЧС выкосила треть поголовья. Так что рынок КНР для нас очень перспективен, но китайцы охотно покупают не сырое мясо, а продукцию мясопереработки. Прежде всего, колбасные изделия, — поясняет Евгений Лещенко. — Поэтому проекты СПК и АО «Кудряшовское» экспортоориентированные и изначально предполагают поставку продукции за пределы РФ.

Директор по маркетингу ООО «СПК» Галина Шмидт, выступая на сессии «Точки роста для розничных сетей и производителей на рынке» в рамках II Новосибирского торгового форума, рассказала, что уже в 2020 году «СПК-Холдинг» планирует запустить на территории Новосибирской области новый завод по производству мясных полуфабрикатов. Она отметила, что в настоящее время идет строительство предприятия в Черепаново, закупается оборудование.

— Мы уходим в тренд углубленной мясопереработки, — говорит Шмидт. — На заводе будет цех рубленых полуфабрикатов, полуфабрикатов без теста. Это безоболочные колбаски, котлеты для бургеров. Продукция будет производиться под маркой «Мясоделов» — «средний-плюс», классическая охлажденка. Также станет выпускаться продукция под маркой «СПК-классическая». Предполагаем, что к осени следующего года повезем закупщиков в Черепаново.

По словам представителя компании, часть полуфабрикатов будет производиться в тесте.

— Это история разовой порции, — говорит Галина Шмидт. — Сейчас потребитель хочет прийти и взять ровно столько, сколько он готов съесть за раз и без усилий в приготовлении.

ООО «Сибирская продовольственная компания» создана в 1994 году. Входит в ООО «РМП-Холдинг» (99%). Сегодня мощность производства холдинга — до 250 тонн готовой продукции в сутки. По объему производства компания входит в число ведущих мясопереработчиков РФ, говорится на сайте СПК. У холдинга собственная сырьевая база в Республике Алтай (село Соузга и Усть-Кокса) и Новосибирской области (Черепаново и Краснозерское), мясоперерабатывающие заводы в Новосибирске, Красноярске и Калининградской области. Холдинг перерабатывает более 1000 тонн мяса в месяц. Учредители «РМП-Холдинга» — Алексей и Николай Зенковы.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures

Популярное с сайта

Бывший вице-мэр Бердска вышел на свободу

Бывший вице-мэр Бердска вышел на свободу

07/11/2019, 13:40
Приговоренный к 9-летнему заключению Владимир Мухаммедов освободился по УДО.
Представитель коммерческой организации пошел под суд за дачу взятки

Представитель коммерческой организации пошел под суд за дачу взятки

07/11/2019, 13:25
Предварительный размер взятки составил 124 000 рублей.
«Новосибирскавтодор» закончил реконструкцию путепровода через Трансиб в Красноярском крае

«Новосибирскавтодор» закончил реконструкцию путепровода через Трансиб в Красноярском крае

07/11/2019, 13:08
Специалисты компании совместно со строителями АО «ЕнисейАвтодор» по контракту с ФКУ Упрдор «Енисей» возвели два искусственных сооружения.

Актуальный разговор

Джин Колесников, эксперт PhiltechInitiative, сооснователь московского филиала Университета Сингулярности

По прогнозам, к 2025 году рынок продолжительности жизни достигнет $60 млрд

Все материалы
Новости

Сибирский федеральный округ занимает пятое место в России по размеру ущерба от мошенников

07/11/2019, 17:22

11 ноября в Академпарке стартует программа «Навигатор инноватора. Новосибирск»

07/11/2019, 17:12

В Новосибирской области отремонтировали более 100 км федеральных дорог

07/11/2019, 16:01

Проект «Инд-Сибирь» обещают запустить в ближайшее время

07/11/2019, 15:57

Новосибирский фермер примет на работу роботов

07/11/2019, 14:25

Бывший вице-мэр Бердска вышел на свободу

07/11/2019, 13:40

Представитель коммерческой организации пошел под суд за дачу взятки

07/11/2019, 13:25

«Новосибирскавтодор» закончил реконструкцию путепровода через Трансиб в Красноярском крае

07/11/2019, 13:08

В Новосибирске состоялся IV Сибирский производственный форум

07/11/2019, 12:48

За десять месяцев на ЗСЖД погрузили более 260 млн тонн грузов

07/11/2019, 11:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска