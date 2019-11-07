СПК построит мясоперерабатывающий завод в Черепаново

— ООО «Сибирская продовольственная компания» (СПК) реализует на территории Черепановского района проект по строительству мясоперерабатывающего завода. Он будет создан на площадке ООО «Мясозаготовительный комбинат Черепановский». Кредитная линия на проект уже одобрена и выделена, — сообщил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

На предприятии будут созданы 275 рабочих мест. Объем производства составит более 9 тысяч тонн готовой продукции в год. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей.

— Часть сырья инвестор планирует приобретать в Новосибирской области. Напомню, на 12 тысяч тонн планирует увеличить производство АО «Кудряшовское», в планах СПК также увеличение производства. Кроме того, сырье будет закупаться в прилегающих регионах Сибирского федерального округа. Все налоговые отчисления от проекта пойдут в бюджет нашего региона, — уточнил министр.

— Для нас интересен восточный вектор по доставке продукции. Это логистика — близость Поднебесной, проблемы со свиноводством в Китае, где АЧС выкосила треть поголовья. Так что рынок КНР для нас очень перспективен, но китайцы охотно покупают не сырое мясо, а продукцию мясопереработки. Прежде всего, колбасные изделия, — поясняет Евгений Лещенко. — Поэтому проекты СПК и АО «Кудряшовское» экспортоориентированные и изначально предполагают поставку продукции за пределы РФ.

К реализации проекта инвестор планирует приступить в 2020 году. По первоначальному плану, ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Директор по маркетингу ООО «СПК» Галина Шмидт, выступая на сессии «Точки роста для розничных сетей и производителей на рынке» в рамках II Новосибирского торгового форума, рассказала, что уже в 2020 году «СПК-Холдинг» планирует запустить на территории Новосибирской области новый завод по производству мясных полуфабрикатов. Она отметила, что в настоящее время идет строительство предприятия в Черепаново, закупается оборудование.

— Мы уходим в тренд углубленной мясопереработки, — говорит Шмидт. — На заводе будет цех рубленых полуфабрикатов, полуфабрикатов без теста. Это безоболочные колбаски, котлеты для бургеров. Продукция будет производиться под маркой «Мясоделов» — «средний-плюс», классическая охлажденка. Также станет выпускаться продукция под маркой «СПК-классическая». Предполагаем, что к осени следующего года повезем закупщиков в Черепаново.

По словам представителя компании, часть полуфабрикатов будет производиться в тесте.

— Это история разовой порции, — говорит Галина Шмидт. — Сейчас потребитель хочет прийти и взять ровно столько, сколько он готов съесть за раз и без усилий в приготовлении.

ООО «Сибирская продовольственная компания» создана в 1994 году. Входит в ООО «РМП-Холдинг» (99%). Сегодня мощность производства холдинга — до 250 тонн готовой продукции в сутки. По объему производства компания входит в число ведущих мясопереработчиков РФ, говорится на сайте СПК. У холдинга собственная сырьевая база в Республике Алтай (село Соузга и Усть-Кокса) и Новосибирской области (Черепаново и Краснозерское), мясоперерабатывающие заводы в Новосибирске, Красноярске и Калининградской области. Холдинг перерабатывает более 1000 тонн мяса в месяц. Учредители «РМП-Холдинга» — Алексей и Николай Зенковы.

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