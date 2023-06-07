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Сибирские птицефабрики резко увеличили экспорт яиц

  • 07/06/2023, 16:18
Автор:
Экспорт яйца
Как инкубационных, так и свежих.

За 5 месяцев 2023 года из Сибири за рубеж было отправлено больше 656 тыс. штук куриных инкубационных яиц — это в 2 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, констатировал отдел по связям с общественностью СТУ.

Кроме инкубационных яиц с января по май из СФО вывезено почти 71,5 млн штук свежих яиц кур — это в 1,5 раза больше, чем за 5 месяцев 2022 года. Больше всего пищевых яиц на экспорт отправили предприятия Иркутской области. Также среди основных поставщиков таких товаров — Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область.

По данным Минсельхоза области, в 2022 году регион нарастил выпуск яиц на 140,2 млн штук (или на 15% к уровню 2021 года) ― до 1,09 млрд штук. Самообеспеченность области яйцом собственного производства составляет 126%. Новосибирская область занимает второе место в Сибири по производству яйца и 4 место в России по экспорту яйца и яичных продуктов. В Россельхознадзоре, в частности, уточняли, что в 2022 году объем экспорта пищевого куриного яйца из Новосибирской области в 5,5 раз превысил показатель за аналогичный период 2021 года. Всего под контролем специалистов Россельхознадзора только в адрес монгольских получателей в 2022 году было отгружено более 70 партий с пищевым куриным яйцом (преимущественно первой категории). В апреле 2023 года партию инкубационных яиц — 173 520 штук — отгрузил новосибирский производитель в Монголию, сообщила и ведомстве.

По данным Минсельхоза РФ, озвученным на Международной научно-практической конференции «Ветеринария в АПК-2023» в Новосибирске, племенных кур в России сегодня около 21 млн голов, обеспеченность собственным генетическим материалом составляет 25%.

Фото: pixabay.com, автор- pixel2013

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Рубрики : Бизнес Агропром ВЭД

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Теги : Экспорт яйца


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