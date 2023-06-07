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Россия может столкнуться с дефицитом санкционной продукции

  • 07/06/2023, 16:20
Автор:
Россия может столкнуться с дефицитом санкционной продукции
Напрямую у страны-производителя ее закупать невозможно, а через третьи страны это делать все труднее, говорят эксперты.

По данным издания «Ъ», армянские, казахские и гонконгские банки начали блокировать оплату от российских компаний за процессоры, микросхемы и другую электронику, поставляемую по параллельному импорту.

Источник газеты на рынке электроники уточняет, что блокировка осуществляется по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8542.

При этом другой собеседник отметил, что это связано с введением десятого пакета санкций Соединенных Штатов Америки, которые несут угрозу банкам, сотрудничающим с РФ.

Таким образом, отечественному бизнесу придется импортировать компоненты, необходимые для производства компьютеров, серверов, систем хранения данных и другой техники, под «альтернативными» кодами ТН ВЭД, либо «поставлять технику целиком в сборке», сообщает источник издания.

По словам гендиректора логистической компании «Оптималог» Георгия Властопуло, напрямую у страны-производителя ссанкционную продукцию невозможно, а через третьи страны это делать все труднее.

— Поэтому через полгода-год мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции, — заключил эксперт.

Ранее редакция сообщала, что один из крупнейших производителей инсулина в Европе намерен покинуть рынок России.

Фото: freepik.com — master1305 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции иностранные банки импорт санкционных товаров бизнес


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