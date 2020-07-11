Сибирские регионы вошли в топ-20 популярных туристических направлений этого лета

Летний туристический сезон стартовал в этом году с опозданием, но за считанные недели показал рекордный уровень спроса. Аналитики Авито Недвижимости изучили российский рынок аренды туристического жилья и зафиксировали не только полное восстановление сферы, но и превышение прошлогодних показателей по интересу пользователей в начале июля на 43,2%. Эксперты Авито Недвижимости составили рейтинг топ-20 направлений наиболее популярных у россиян этим летом.

— Впервые в новейшей истории России южные регионы, традиционно привлекающие путешественников, переживают настолько ажиотажный спрос: общая доля Краснодарского края и Крыма составляет больше 30% от всего интереса жителей страны. При этом многих интересует и менее классические варианты для летнего отпуска: Челябинская область, Республика Дагестан или Алтайский край, — отмечают эксперты.

Пандемия, закрытые границы, экономический кризис — все это не могло не сказаться на планах россиян относительного этого лета. Однако с улучшением эпидемиологической ситуации и смягчением карантинных мер у россиян появился шанс провести свой отпуск в максимально привычном формате поездок к морю или на природу.

— Внутренний туризм сейчас действительно переживает небывалый спрос. Раньше, при выборе между отдыхом за границей и внутри страны, предпочтение по многим причинам отдавалось в большинстве случаев первому варианту. Но в этом году ситуация кардинально изменилась, и регионы стали приоритетными направлениями для наших соотечественников. Мы видим, что владельцы недвижимости также не упускают возможности заработать, сдавая своё жильё в краткосрочную аренду туристам, как и во время проведения в России Чемпионата мира по футболу, — отметил руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин.

Эксперты Авито Недвижимости также проанализировали туристический спрос по регионам и составили рейтинг самых популярных направлений для отдыха этим летом. Первое, о чем думают россияне, когда планируют отдых в жаркий период — южные города на берегу моря. Именно поэтому Краснодарский край и Республика Крым возглавляют топ самых популярных регионов для туристических поездок — они опережают Москву в 4 и 3 раза соответственно.

Две столицы России — Москва и Санкт-Петербург — следующие регионы в рейтинге, которые россияне планируют посетить этим летом. Они всегда были приоритетными направлениями для культурного туризма.

Летний отпуск также традиционно ассоциируется с возможностью отдохнуть вблизи крупных рек и озер — будь то пляжный формат, культурный или активно-спортивный. Так, в рейтинг попали регионы, которые славятся своими природными богатствами, например: Челябинская область со своим озером Тургояк, Республика Татарстан и Самарская область на реке Волга, Волгоградская область на реках Дон и Волга, Иркутская область и озеро Байкал. Республика Дагестан также попала в фокус интересов россиян благодаря своему уникальному расположению, позволяющему вдоволь насладиться горным воздухом и полюбоваться красотами Каспийского моря.

В сравнении с показателями внутреннего туризма в прошлом году, самый динамичный рост спроса демонстрирует Калининградская область — в 2,3 раза. Регион всегда привлекал туристов своей европейской архитектурой, культурным наследием и комфортным климатом. Пожалуй, он мог бы претендовать на первые места в туристических рейтингах, если бы не ограничения с выбором транспорта — основной способ добраться до Калининграда остается самолет, а многие пока не хотят рисковать и находиться среди большого скопления народа.

Также в лидерах по динамике спроса — Челябинская область (интерес к этому направлению увеличился в 2,2 раза), Ленинградская область и Карелия (в 2 раза) относительно показателей спроса по каждому региону 2019 года. В условиях закрытых границ у россиян появилась возможность реализовать давнее желание посмотреть природные красоты России и получше узнать свое страну.

Наиболее доступными регионами по краткосрочной аренде квартир оказались Волгоградская и Челябинская области, где средняя цена начинается от 1 тыс. рублей за сутки. А по категории загородной недвижимости — Ростовская и Волгоградская области, Ставропольский край, где средняя стоимость аренды стартует от 2 тыс. рублей за сутки. Ожидаемо, самые дорогие объекты находятся в Москве и Московской области, где посуточная плата за аренду квартиры примерно 1,8-2 тыс. рублей, а загородной недвижимости — 9-14 тыс. рублей.

Такая беспрецедентная ситуация, при которой заграничный отдых стал временно недоступен, во многом способствовала расцвету внутреннего туризма и позволила россиянам реализовать свой отложенный спрос, при котором планы изучить культурное и природное наследие своей страны откладывались на неопределенный срок.

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