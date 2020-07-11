Первым выдвинулся, первым зарегистрировался

Удостоверение №1 кандидата в депутаты заксобрания получил действующий депутат парламента, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. Напомним, что он первым из кандидатов уведомил избирком о своем участии в предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца, несмотря на то, что в текущем шестом созыве работал в заксобрании в составе фракции ЛДПР

— Благодаря вашим подписям, вашей поддержке сегодня я зарегистрирован первым кандидатом в депутаты Законодательного собрания по округу №22, — обращается теперь уже кандидат к жителям округа. — Нам удалось за рекордный срок собрать более 5000 подписей! Это в два раза больше, чем необходимо для регистрации.

Как уже сообщалось ранее, соперниками Полякова на округе могут стать Андрей Жирнов (КПРФ), замдиректора СГУПС по развитию института перспективных транспортных технологий и переподготовке кадров Алексей Рассказов («Единая Россия»), генеральный директор управляющей компании «Формула» Дмитрий Сизых («Новые люди»), директор ООО «Зал славы» Александр Котельников («За правду»). Двое последних уже уведомили избирком о своем участии. Единороссы на днях в рамках партийной конференции утвердили кандидатов. Коммунистам предстоит это сделать на конференции 11 июля.

Напомним, что первым кандидатом в депутаты горсовета Новосибирска зарегистрирован в качестве самовыдвиженца замглавы Октябрьского района Александр Мухарыцин. Выборы заксобрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Фото со страницы Ильи Полякова в соцсети