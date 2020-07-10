В Новосибирской области растет статистика ротополостной онкологии

В течение 2020-21 годов онкоскриниг должен стать массовым сервисом, внедренным в большинстве стоматологических клиник региона. Базовым будет опыт двух первопроходцев этой темы — стоматологической поликлиники № 3 и Областной стоматологической поликлиники.

— Онкоскрининг мы освоили буквально месяц назад, — отметила Наталья Кузнецова, главный врач стоматологической поликлиники №3. — Сама процедура неинвазивная, нетравмирующая и достаточно быстрая. Но в ней очень значима именно техническая составляющая — излучатель, позволяющий в особом спектре выявить затронутые раком участки ротовой полости.

Сейчас онкоскрининг проводится только в двух медицинских учреждениях Новосибирска, но в скором времени этот сервис будет более массовым. Областное министерство здравоохранения планирует обеспечить аппаратами онкоскрининга все стоматологические клиники Новосибирска, а также клиники в районах области. Сейчас уже началась их закупка.

Онкоскриниг — сервис, к сожалению, остроактуальный, поскольку статистика по онкологическим заболеваниям ротовой полости в последнее время растет. Сейчас по всей России онкозаболеваниями полости рта страдают более 400 тысяч пациентов.

— Провоцирующих факторов становится все больше, и это соответствующим образом влияет на статистику, — поясняет Ольга Епанчинцева, заведующая вторым поликлиническим отделением стоматологической поликлиники №3. — Первый из числа так называемых старых факторов — ненормированное табакокурение. Так, выкуривание более 15 сигарет в день риск раковых заболеваний ротовой полости усиливает многократно. Второй провоцирующий фактор — травматическое воздействие некачественных или сильно изношенных зубных протезов. Этот фактор типичен для пожилых пациентов. Вредные производства — те, где в технологическом цикле есть ртуть, тяжелые металлы — это тоже поставщики онкологической проблематики.

В группе риска много людей в диапазоне от 40 до 70 лет, но сейчас стоматологическая онкология существенно помолодела.

— Виной тому опасные молодежные увлечения: спайсы, соли, жевательные смеси, вейпы, — отмечает Ольга Епанчинцева. — Синтетические наркотики особо опасны в этом смысле. К слову, невинность вейпов тоже очень переоценена — на статистику ротополостной онкологии они влияют так же зримо, как и обычное курение.

Превращение онкоскрининга в массовый медицинский сервис специалисты называют главным залогом успешного противодействия раку ротовой полости.

— Выявление онкопроцесса на ранних стадиях позволяет принять достаточно действенные меры — сохранить жизнь пациента, предотвратить инвалидизацию, — подчеркивает Ольга Епанчинцева. — Но проблема в том, что у многих граждан просто нет ассоциативного отождествления онкологии и стоматологии. Ведь есть, так сказать, «раскрученные» разновидности рака, о которых в той или иной степени знают все. А уровень осведомленности о ротополостном раке довольно мал. Дескать, а разве там рак тоже бывает? Такая неосведомленность очень опасна — именно из-за этого болезнь часто упускается на стадиях результативного воздействия, а предметом внимания становится уже тогда, когда что-либо делать, увы, поздно.

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