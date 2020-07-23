Сибирские таможенники доначислили в бюджет свыше 436 млн рублей

В 1 полугодии 2020 года подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров Сибирского таможенного управления (СТУ) в результате проверочных мероприятий доначислено в российский бюджет свыше 436 млн рублей, сообщили в пресс-службе СТУ.

Отмечается, что основными направлениями проверочной деятельности являлись контроль достоверности заявленных при декларировании сведений о товарах, предотвращение ввоза на территорию России «санкционной» продукции, а также контроль за оборотом товаров на внутреннем рынке Российской Федерации.

Так, например, должностными лицами службы таможенного контроля после выпуска товаров СТУ в рамках проверочных мероприятий в одной из торговых точек Новосибирска была выявлена партия нелегальных шуб итальянского производства общей стоимостью около 20 млн рублей.

— На 15 меховых изделиях (пальто, полупальто из меха соболя, шиншиллы, норки) отсутствовали необходимые контрольные (идентификационные) знаки (КИЗ). Согласно действующему законодательству «предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» подлежат маркировке путем нанесения КИЗ, а значит хранение, транспортировка, приобретение и реализация (продажа) данных товаров на территориях государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без соответствующей маркировки запрещена, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дальнейшая выездная проверка показала, что данные шубы не проходили таможенное декларирование и, соответственно, на территорию ЕАЭС были ввезены незаконно. Владелец товара воспользовался правом по осуществлению добровольного таможенного декларирования, уплатив таможенные платежи в размере около 3,5 млн рублей, а также обеспечил нанесение на каждое изделие знаков КИЗ. В данный момент все меховые изделия возвращены предпринимателю.

СТУ напоминает, что с 1 июля 2020 года введена обязательная маркировка лекарств, обуви и табачной продукции. Такая мера стала очередным этапом по внедрению российской системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, направленной на повышение эффективности контроля за качеством продукции и снижение объемов контрафакта. В 2020 году также станет обязательной маркировка духов, фотокамер, шин и покрышек, а с 2021 года – отдельных товаров легкой промышленности.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ