В Новосибирской области создан оперативный штаб по подготовке к новому учебному году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о создании оперативного штаба по подготовке государственных образовательных организаций Новосибирской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, к 2020-2021 учебному году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках первого заседания штаба участники обсудили готовность к началу учебного года в ряде районов Новосибирской области. Как отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов, в этом году особенная ситуация с подготовкой к новому учебному году. С учетом сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции прорабатывается порядок и режим работы школ с учетом правил и методических рекомендаций.

Он подчеркнул, что во исполнение положений послания президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации необходимо с 1 сентября обеспечить бесплатным горячим питанием школьников начальных классов.

В ходе заседания речь шла об обеспечении безопасных условий организации образовательной деятельности, обеспечении всех учащихся начальных классов качественным бесплатным питанием, вопросах подготовки кадров, проведении ремонта в образовательных организациях, реализации федеральных и областных проектов, а также о других актуальных вопросах подготовки к новому учебному году.

В правительстве региона рассказали, что в состав штаба вошли представители правительства Новосибирской области, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска, руководители образовательных организаций и др.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил готовить школы к тому, чтобы начать учебный год 1 сентября в очном режиме.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области