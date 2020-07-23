Они ответят в любом статусе

Сторона-ответчик попросила о разделении исков, но результативность такого приема истец оценивает сдержанно. Конфликт между мэром, информационным агентством «Новосибирск» и группой компаний «Стрижи» начался с реплики Анатолия Локтя о том, что группа компаний «Стрижи» несет ответственность за недоделки при строительстве детского сада №51 на улице Охотской, мешавшие городскому управлению образования получить для учреждения образовательную лицензию.

Реплика была процитирована медиаресурсом, интегрированным с мэрией, в репортерском тексте ГК «Стрижи» назвали «генеральным подрядчиком» объекта. Застройщик в ответ заявил, что подает в суд иск о защите чести и достоинства . В ГК сообщали, что, во-первых, подрядчиком по строительству детского сада, заключившим соответствующий контракт с ГКУ «Управление капитального строительства» Новосибирской области, выступило ООО «Эрбиль», которое не входит в ГК «Стрижи» и не связано с ГК «Стрижи» общими учредителями. Во-вторых, у ООО «Эрбиль» был абсолютно нормальный темп работы: строительство детского сада завершили всего за полгода. Объект сдали в эксплуатацию в декабре 2019-го, и его физическая готовность уже тогда была абсолютной. В-третьих, с декабря 2019 года мэрия Новосибирска в лице управления образования не могла получить образовательную лицензию, чтобы ввести детский сад в эксплуатацию.

Как сообщила редакции адвокат истца Ирина Гребнева, главным событием нынешнего судебного заседания стала попытка разделения исков, предпринятая ответчиком

— Мы уточнили круг ответчиков, изучив отзывы наших уважаемых оппонентов, — сказала Ирина Гребнева. — Поскольку они позиционируют А.Е. Локтя не как гражданина, а как мэра Локтя, мы уточнили требования. Наши оппоненты просили разделить требования на разные иски, но суд им в этом отказал. Таковы итоги этого заседания.

Эмоциональный контекст заседания Ирина Гребнева назвала корректно-нейтральным:

— Все абсолютно спокойно проходило. Сугубо профессиональный, эмоционально нейтральный диалог. Никакой скандальности, никакой «драмы в клочья». Ничего в эмоциональную плоскость не переводилось. Все в рамках взаимного коллегиального уважения.

Этот процесс отличается от аналогичных в других городах еще и тем, что у него нет финансовой составляющей — истец не требует финансовой сатисфакции, но настаивает на максимальной медийной публичности опровержения.

Функциональность такого сегментированного позиционирования ответчика Ирина Гребнева оценивать не стала, обозначив такую практику «делом личного вкуса».

— Привлечем всех, как бы ответчики не назывались, — резюмировала она. — Хотят разделять — будем разделять.

Следующее заседание назначено на 11 августа.

Фото ГК «Стрижи»