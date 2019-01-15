 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

За новогодние каникулы новосибирцы проговорили по мобильному 60 лет

Наиболее заметным изменением по сравнению с 2018 годом стал значительный рост количества «прямых эфиров» в социальных сетях.
  • 15/01/2019, 12:13
new

В праздничные «часы пик» объем сгенерированного абонентами МТС трафика в полтора раза превысил прошлогодние показатели. Наибольший рост трафика – в 2,5 раза по сравнению с новогодней ночью 2018 года – показали мессенджеры, при помощи которых жители Новосибирска и области стали значительно больше поздравлять родных и друзей с Новым годом, сообщили в пресс-службе МТС.

— Новосибирцы активно отправляли друг другу поздравительные видео- и аудиоролики, вели «прямые эфиры» с праздничных застолий и «постили» фотографии с ёлкой и открытки начиная с 12 часов 31 декабря, а пик пришелся на первый час Нового 2019 года, — отметили в МТС. — Наиболее заметным изменением по сравнению с 2018 годом стал значительный рост количества «прямых эфиров» в социальных сетях — преимущественно для поздравления друзей и родных горожане выбирали Facebook и Instagram. В Новосибирске второй год подряд в лидеры по интернет-поздравлениям попали Красный проспект, микрорайон Горский и район МЖК. Компанию им составили жители Академгородка, Бердска и Нижней Ельцовки.

Отмечается, что за первый час нового года жители Новосибирской области совершили больше миллиона голосовых вызовов, за это время им удалось выговорить более 35 тысяч часов. А в общем за новогодние сутки жители Новосибирска и области позвонили своим друзьям и близким более 12 миллионов раз. По данным МТС, самые разговорчивые абоненты живут в Искитиме, Барабинске, Куйбышеве и Ордынском.

В общей сложности за новогодние каникулы абоненты МТС в Новосибирской области проговорили более 60 лет. LTE-трафик вырос по сравнению с 2018 годом в 2 раза.

— Самая большая доля интернет-трафика, использованного жителями НСО во время новогодних каникул, пришлась на контент эротического содержания – на эти ресурсы пришлось более трети общего трафика региона. На втором месте – социальные сети и мессенджеры, среди которых с большим отрывом лидирует Facebook. Далее по популярности идут Инстаграм и ВКонтакте – на эти сети абоненты суммарно потратили столько же трафика, сколько на один Facebook. Замыкают рейтинг онлайн-кинотеатры, самыми популярными из которых стали IVI и МТС Кино, — рассказали специалисты МТС.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

Популярное с сайта

Проект «Центрмедикал» вновь вынесут на общественные слушания

14/01/2019, 19:20
Компания планирует разместить на площадке второй стационар «Медсанчасти-168».

Black Vision: спецверсию Lexus NX теперь можно заказать в Новосибирске

14/01/2019, 19:14
Спецверсия предназначена для модели с передним и полным приводом.

В 2018 году в Новосибирске стоимость готового бизнеса снизилась на 3 %

14/01/2019, 17:12
Самыми дорогими оказались сельскохозяйственные компании, а самыми доступными – интернет-магазины.

Актуальный разговор

«Задача — интеграция в инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли»

Все материалы
Новости

Новосибирцы взяли половину мест в шорт-листе Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

15/01/2019, 12:55

Сибирские таможенники перечислили в федеральный бюджет более 112 млрд рублей

15/01/2019, 12:00

Новосибирская область вошла в число лучших регионов РФ по запуску новой системы обращения с отходами

15/01/2019, 11:44

Бывшего доцента одной из кафедр СГУПС будут судить за получение взяток

15/01/2019, 10:59

Два кредитора предъявили свои требования к ООО «Трэвэлерс кофе»

15/01/2019, 10:57

Проект «Центрмедикал» вновь вынесут на общественные слушания

14/01/2019, 19:20

Black Vision: спецверсию Lexus NX теперь можно заказать в Новосибирске

14/01/2019, 19:14

В 2018 году в Новосибирске стоимость готового бизнеса снизилась на 3 %

14/01/2019, 17:12

Проект общественного фонда «Академгородок» поборется за грант

14/01/2019, 16:43

Первая кофейня Skuratov Coffee открылась в Новосибирске

14/01/2019, 16:40

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×