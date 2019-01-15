За новогодние каникулы новосибирцы проговорили по мобильному 60 лет

В праздничные «часы пик» объем сгенерированного абонентами МТС трафика в полтора раза превысил прошлогодние показатели. Наибольший рост трафика – в 2,5 раза по сравнению с новогодней ночью 2018 года – показали мессенджеры, при помощи которых жители Новосибирска и области стали значительно больше поздравлять родных и друзей с Новым годом, сообщили в пресс-службе МТС.

— Новосибирцы активно отправляли друг другу поздравительные видео- и аудиоролики, вели «прямые эфиры» с праздничных застолий и «постили» фотографии с ёлкой и открытки начиная с 12 часов 31 декабря, а пик пришелся на первый час Нового 2019 года, — отметили в МТС. — Наиболее заметным изменением по сравнению с 2018 годом стал значительный рост количества «прямых эфиров» в социальных сетях — преимущественно для поздравления друзей и родных горожане выбирали Facebook и Instagram. В Новосибирске второй год подряд в лидеры по интернет-поздравлениям попали Красный проспект, микрорайон Горский и район МЖК. Компанию им составили жители Академгородка, Бердска и Нижней Ельцовки.

Отмечается, что за первый час нового года жители Новосибирской области совершили больше миллиона голосовых вызовов, за это время им удалось выговорить более 35 тысяч часов. А в общем за новогодние сутки жители Новосибирска и области позвонили своим друзьям и близким более 12 миллионов раз. По данным МТС, самые разговорчивые абоненты живут в Искитиме, Барабинске, Куйбышеве и Ордынском.

В общей сложности за новогодние каникулы абоненты МТС в Новосибирской области проговорили более 60 лет. LTE-трафик вырос по сравнению с 2018 годом в 2 раза.

— Самая большая доля интернет-трафика, использованного жителями НСО во время новогодних каникул, пришлась на контент эротического содержания – на эти ресурсы пришлось более трети общего трафика региона. На втором месте – социальные сети и мессенджеры, среди которых с большим отрывом лидирует Facebook. Далее по популярности идут Инстаграм и ВКонтакте – на эти сети абоненты суммарно потратили столько же трафика, сколько на один Facebook. Замыкают рейтинг онлайн-кинотеатры, самыми популярными из которых стали IVI и МТС Кино, — рассказали специалисты МТС.

Фото: pixabay.com, автор- geralt