Итоги выборов в горсовет официально опубликованы

Избирательная комиссия города Новосибирска официально подвела итоги выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам — они опубликованы на сайте комиссии. В выборах приняли участие 248 421 избирателей, что составляет 21,03%.
— На 22 округах второе место по количеству набранных голосов избирателей заняли самовыдвиженцы. На 19 из них — это представители коалиции «Новосибирск 2020». Практически все впервые участвовали в выборной кампании. Самый низкий результат, полученный кандидатом от коалиции, — 18,13%, самый высокий — 38,67%. В седьмом созыве представители коалиции получили 4 мандата. По 35 округу планируют оспаривать результаты в суде.
— На трех округах на втором месте кандидаты от ЛДПР. В седьмом созыве партия увеличила своей представительство в горсовете. Она получила 5 мандатов, с учетом Евгения Прохорова, который шел самовыдвиженцем.
— Координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР Евгений Лебедев набрал максимальную поддержку избирателей по всем городским округам — 71,09%. У его коллег поддержка не ниже 32%.
— На четырех округах — от «Справедливой России». Партия не получила в горсовете седьмого созыва ни одного места. Александр Савельев, представлявший партию в шестом созыве, шел на выборы самовыдвиженцем, но официально поддерживался «Единой Россией».
— На пяти округах первое место традиционно заняли представители фонда «Общее дело». Они входят в партию «Единая Россия», но на своих округах активно продвигаются именно от фонда.
— У «Единой России» — 10 вторых мест. В большинстве случаев разрыв в поддержке с первым местом достаточно приличный.
— У КПРФ — 10 вторых мест. Только на двух округах разрыв в голосах между первым и вторым местом небольшой.
— В одном округе на втором месте кандидат от партии «Родина». В седьмой созыв горсовета прошел один кандидат от партии. Разница между первым и вторым местом почти 16% голосов.
|округ
|явка
|депутат
|партия
|результат
|Ближайший соперник
|партия
|результат
|1
|18.46%
|Екатерина Митряшина
|ЕР
|35,12%
|Виктор Полевых
|ЛДПР
|28,26%
|2
|19,67%
|Евгений Лебедев
|ЛДПР
|71,09%
|Владимир Андрющенко
|КПРФ
|13,22%
|3
|19,99%
|Георгий Андреев
|КПРФ
|35,36%
|Сергей Капишников
|ЕР
|26,87%
|4
|21,85%
|Ирина Беспечная
|ЛДПР
|32,09%
|Игорь Салов
|ЕР
|24,96%
|5
|19,01%
|Евгений Прохоров
|Самовыдв.(ЛДПР)
|62,74%
|Владимир Барсук
|ЕР
|30,97%
|6
|22,74%
|Ростислав Антонов
|Самовыдв.
|40,16%
|Сергей Сухоруков
|КПРФ
|27,73%
|7
|19,34%
|Антон Тыртышный
|КПРФ
|35,30%
|Петр Маняхин
|Самовыдв.
Коалиция
|28,86%
|8
|27,98%
|Василий Стрекалов
|ЛДПР
|41,57%
|Мария Лондон
|Самовыдв. Коалиция
|26,94%
|9
|21,27%
|Владислав Люмин
|ЕР
|34,96%
|Алексей Мазур
|Самовыдв.
Коалиция
|30,58%
|10
|24,89%
|Екатерина Шалимова
|Самовыдв. (Лига справедливости)
|44,63%
|Арман Озманян
|ЕР
|21,68%
|11
|20,6%
|Игорь Украинцев
|«Зеленые»
|48,49%
|Вадим Канунников
|КПРФ
|21,50%
|12
|23,01%
|Степан Сафонкин
|Самовыдв.
|34,54%
|Валерий Науменко
|КПРФ
|29,10%
|13
|16,43%
|Ирина Константинова
|ЕР
|36,58%
|Сергей Большаков
|«Родина»
|20,83%
|14
|21,17%
|Павел Чернышев
|ЕР
|29,57%
|Александр Давыдов
|Самовыдв.
Коалиция
|24,45%
|15
|17,56%
|Елена Воронина
|ЕР
|36,94%
|Алексей Куницин
|Самовыдв. Коалиция
|21,77%
|16
|19,01%
|Игорь Атякшев
|ЕР
|39,93%
|Ольга Забалуева
|Самовыдв. Коалиция
|21,31%
|17
|31,27%
|Леонид Рыбин
|«Родина»
|41,63%
|Сергей Макаров
|Самовыдв.
|20,45%
|18
|18,79%
|Евгений Крайнов
|ЕР
|43,74%
|Евгений Великанов
|ЛДПР
|24,18%
|19
|17,02%
|Александр Тарасов
|ЕР
|46,23%
|Александр Жирнов
|«Справедливая Россия»
|20,58%
|20
|20,57%
|Игорь Кудин
|ЕР
|43,19%
|Антон Нелидов
|Самовыдв. Коалиция
|32,41%
|21
|19,71%
|Дмитрий Асанцев
|ЕР
|61,12%
|Валентин Гончаров
|«Справедливая Россия»
|20,43%
|22
|17,97%
|Александр Бестужев
|ЕР
|39,84%
|Александр Захаров
|Самовыдв. Коалиция
|20,70%
|23
|17,73%
|Дмитрий Колпаков
|ЕР
|33,41%
|Сергей Косов
|Самовыдв. коалиция
|29,93%
|24
|16,54%
|Сергей Трубников
|ЕР
|42,03%
|Семен Гунькин
|Самовыдв. коалиция
|27,28%
|25
|18,66%
|Антон Картавин
|Самовыдв. Коалиция
|45,92%
|Сергей Моисеев
|ЕР
|34,10%
|26
|20,32%
|Дмитрий Червов
|ЕР
|42,52%
|Игорь Гавриленко
|Самовыдв. коалиция
|26,83%
|27
|18,09%
|Александр Бурмистров
|ЕР
|47,95%
|Алексей Иванов
|Самовыдв. коалиция
|18,95%
|28
|20,51%
|Николай Тямин
|ЕР
|57,14%
|Александр Бакшаев
|«Справедливая Россия»
|22,38%
|29
|20,1%
|Денис Кулинич
|ЕР
|45,09%
|Светлана Миронова
|КПРФ
|17,75%
|30
|21,2%
|Андрей Аникин
|ЕР
|50,84%
|Евгений Цыбизов
|Самовыдв.
|23,62%
|31
|15,47%
|Кирилл Покровский
|ЕР
|50,69%
|Юрий Геронимус
|«Справедливая Россия»
|27,44%
|32
|16,29%
|Денис Чаховский
|ЕР
|47,28%
|Анастасия Сергеева
|Самовыдв. Коалиция
|21,97%
|33
|20,22%
|Александр Савельев
|Самовыдв.
|41,59%
|Илья Пуховский
|Самовыдв. Коалиция
|22,03%
|34
|20,98%
|Лилия Гончарова
|Самовыдв.
|41,43%
|Игорь Ильченко
|ЕР
|30,99%
|35
|20,06%
|Евгений Яковенко
|ЕР
|26,77%
|Вячеслав Якименко
|Самовыдв.
Коалиция
|26,54%
|36
|23,05%
|Алексей Джулай
|ЕР
|54,57%
|Максим Старцев
|КПРФ
|26,59%
|37
|22,06%
|Игорь Титаренко
|ЕР
|44,34%
|Кирилл Левченко
|Самовыдв.
Коалиция
|27,88%
|38
|24,31%
|Инна Ильиных
|ЛДПР
|39,25%
|Александр Могилин
|Самовыдв.
Коалиция
|18,13%
|39
|20,31%
|Александр Мухарыцин
|Самовыдв.
|45,51%
|Валерий Черных
|ЕР
|30,34%
|40
|20,25%
|Хельга Пирогова
|Самовыдв. Коалиция
|35,42%
|Дмитрий Лобыня
|КПРФ
|22,50%
|41
|17,95%
|Андрей Гудовский
|Самовыдв.
|39,5!%
|Олег Волобуев
|КПРФ
|23,23%
|42
|27,58%
|Павел Горшков
|КПРФ
|43,08%
|Дмитрий Курочкин
|ЛДПР
|28,67%
|43
|19,1%
|Андрей Любавский
|КПРФ
|34,05%
|Дмитрий Дамаев
|ЕР
|29,12%
|44
|17,74%
|Алексей Михайлов
|КПРФ
|39,36%
|Александр Колотвин
|Самовыдвижение
ЕР
|26,62%
|45
|30,18%
|Наталья Пинус
|Самовыдв.
|53,32%
|Ерлан Байжанов
|КПРФ
|22,34%
|46
|24,69%
|Светлана Каверзина
|Самовыдв.
Коалиция
|44,70%
|Александр Фельдбуш
|ЕР
|24,48%
|47
|28,84%
|Виктор Стрельников
|КПРФ
|28,73%
|Ольга Нечаева
|Самовыдв.
Коалиция
|25,09%
|48
|19,24%
|Антон Бурмистров
|КПРФ
|40,02%
|Юрий Фоломкин
|ЕР
|32,07%
|49
|27,17%
|Сергей Бойко
|Самовыдв.
Коалиция
|42,23%
|Ренат Сулейманов
|КПРФ
|38,67%
|50
|22,24%
|Сергей Бондаренко
|ЕР
|44,80%
|Александра Попова
|Самовыдв.
коалиция
|38,67%
По материалам, опубликованным на сайте избирательной комиссии Новосибирска
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