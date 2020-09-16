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Итоги выборов в горсовет официально опубликованы

На некоторых округах соперники буквально «наступали на пятки» победителями. В 40% случаев это были самовыдвиженцы.
  • 16/09/2020, 12:02
Без имени-1

Избирательная комиссия города Новосибирска официально подвела итоги выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам — они опубликованы на сайте комиссии. В выборах приняли участие 248 421 избирателей, что составляет 21,03%.

Интересные нюансы:

— На 22 округах второе место по количеству набранных голосов избирателей заняли самовыдвиженцы. На 19 из них — это представители коалиции «Новосибирск 2020». Практически все впервые участвовали в выборной кампании. Самый низкий результат, полученный кандидатом от коалиции, — 18,13%, самый высокий — 38,67%. В седьмом созыве представители коалиции получили 4 мандата. По 35 округу планируют оспаривать результаты в суде.

— На трех округах на втором месте кандидаты от ЛДПР. В седьмом созыве партия увеличила своей представительство в горсовете. Она получила 5 мандатов, с учетом Евгения Прохорова, который шел самовыдвиженцем.

— Координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР Евгений Лебедев набрал максимальную поддержку избирателей по всем городским округам — 71,09%. У его коллег поддержка не ниже 32%.

— На четырех округах — от «Справедливой России». Партия не получила в горсовете седьмого созыва ни одного места. Александр Савельев, представлявший партию в шестом созыве, шел на выборы самовыдвиженцем, но официально поддерживался «Единой Россией».

— На пяти округах первое место традиционно заняли представители фонда «Общее дело». Они входят в партию «Единая Россия», но на своих округах активно продвигаются именно от фонда.

— У «Единой России» — 10 вторых мест. В большинстве случаев разрыв в поддержке с первым местом достаточно приличный.

— У КПРФ — 10 вторых мест. Только на двух округах разрыв в голосах между первым и вторым местом небольшой.

— В одном округе на втором месте кандидат от партии «Родина». В седьмой созыв горсовета прошел один кандидат от партии. Разница между первым и вторым местом почти 16% голосов.

округ явка депутат партия результат Ближайший соперник партия результат
1 18.46% Екатерина Митряшина ЕР 35,12% Виктор Полевых ЛДПР 28,26%
2 19,67% Евгений Лебедев ЛДПР 71,09% Владимир Андрющенко КПРФ 13,22%
3 19,99% Георгий Андреев КПРФ 35,36% Сергей Капишников ЕР 26,87%
4 21,85% Ирина Беспечная ЛДПР 32,09% Игорь Салов ЕР 24,96%
5 19,01% Евгений Прохоров Самовыдв.(ЛДПР) 62,74% Владимир Барсук ЕР 30,97%
6 22,74% Ростислав Антонов Самовыдв. 40,16% Сергей Сухоруков КПРФ 27,73%
7 19,34% Антон Тыртышный КПРФ 35,30% Петр Маняхин Самовыдв.

Коалиция

 28,86%
8 27,98% Василий Стрекалов ЛДПР 41,57% Мария Лондон Самовыдв. Коалиция 26,94%
9 21,27% Владислав Люмин ЕР 34,96% Алексей Мазур Самовыдв.

Коалиция

 30,58%
10 24,89% Екатерина Шалимова Самовыдв. (Лига справедливости) 44,63% Арман Озманян ЕР 21,68%
11 20,6% Игорь Украинцев «Зеленые» 48,49% Вадим Канунников КПРФ 21,50%
12 23,01% Степан Сафонкин Самовыдв. 34,54% Валерий Науменко КПРФ 29,10%
13 16,43% Ирина Константинова ЕР 36,58% Сергей Большаков «Родина» 20,83%
14 21,17% Павел Чернышев ЕР 29,57% Александр Давыдов Самовыдв.

Коалиция

 24,45%
15 17,56% Елена Воронина ЕР 36,94% Алексей Куницин Самовыдв. Коалиция 21,77%
16 19,01% Игорь Атякшев ЕР 39,93% Ольга Забалуева Самовыдв. Коалиция 21,31%
17 31,27% Леонид Рыбин «Родина» 41,63% Сергей Макаров Самовыдв. 20,45%
18 18,79% Евгений Крайнов ЕР 43,74% Евгений Великанов ЛДПР 24,18%
19 17,02% Александр Тарасов ЕР 46,23% Александр Жирнов «Справедливая Россия» 20,58%
20 20,57% Игорь Кудин ЕР 43,19% Антон Нелидов Самовыдв. Коалиция 32,41%
21 19,71% Дмитрий Асанцев ЕР 61,12% Валентин Гончаров «Справедливая Россия» 20,43%
22 17,97% Александр Бестужев ЕР 39,84% Александр Захаров Самовыдв. Коалиция 20,70%
23 17,73% Дмитрий Колпаков ЕР 33,41% Сергей Косов Самовыдв. коалиция 29,93%
24 16,54% Сергей Трубников ЕР 42,03% Семен Гунькин Самовыдв. коалиция 27,28%
25 18,66% Антон Картавин Самовыдв. Коалиция 45,92% Сергей Моисеев ЕР 34,10%
26 20,32% Дмитрий Червов ЕР 42,52% Игорь Гавриленко Самовыдв. коалиция 26,83%
27 18,09% Александр Бурмистров ЕР 47,95% Алексей Иванов Самовыдв. коалиция 18,95%
28 20,51% Николай Тямин ЕР 57,14% Александр Бакшаев «Справедливая Россия» 22,38%
29 20,1% Денис Кулинич ЕР 45,09% Светлана Миронова КПРФ 17,75%
30 21,2% Андрей Аникин ЕР 50,84% Евгений Цыбизов Самовыдв. 23,62%
31 15,47% Кирилл Покровский ЕР 50,69% Юрий Геронимус «Справедливая Россия» 27,44%
32 16,29% Денис Чаховский ЕР 47,28% Анастасия Сергеева Самовыдв. Коалиция 21,97%
33 20,22% Александр Савельев Самовыдв. 41,59% Илья Пуховский Самовыдв. Коалиция 22,03%
34 20,98% Лилия Гончарова Самовыдв. 41,43% Игорь Ильченко ЕР 30,99%
35 20,06% Евгений Яковенко ЕР 26,77% Вячеслав Якименко Самовыдв.

Коалиция

 26,54%
36 23,05% Алексей Джулай ЕР 54,57% Максим Старцев КПРФ 26,59%
37 22,06% Игорь Титаренко ЕР 44,34% Кирилл Левченко Самовыдв.

Коалиция

 27,88%
38 24,31% Инна Ильиных ЛДПР 39,25% Александр Могилин Самовыдв.

Коалиция

 18,13%
39 20,31% Александр Мухарыцин Самовыдв. 45,51% Валерий Черных ЕР 30,34%
40 20,25% Хельга Пирогова Самовыдв. Коалиция 35,42% Дмитрий Лобыня КПРФ 22,50%
41 17,95% Андрей Гудовский Самовыдв.

 

 39,5!% Олег Волобуев КПРФ 23,23%
42 27,58% Павел Горшков КПРФ 43,08% Дмитрий Курочкин ЛДПР 28,67%
43 19,1% Андрей Любавский КПРФ 34,05% Дмитрий Дамаев ЕР 29,12%
44 17,74% Алексей Михайлов КПРФ 39,36% Александр Колотвин Самовыдвижение

ЕР

 26,62%
45 30,18% Наталья Пинус Самовыдв. 53,32% Ерлан Байжанов КПРФ 22,34%
46 24,69% Светлана Каверзина Самовыдв.

Коалиция

 44,70% Александр Фельдбуш ЕР 24,48%
47 28,84% Виктор Стрельников КПРФ 28,73% Ольга Нечаева Самовыдв.

Коалиция

 25,09%
48 19,24% Антон Бурмистров КПРФ 40,02% Юрий Фоломкин ЕР 32,07%
49 27,17% Сергей Бойко Самовыдв.

Коалиция

 42,23% Ренат Сулейманов КПРФ 38,67%
50 22,24% Сергей Бондаренко ЕР 44,80% Александра Попова Самовыдв.

коалиция

 38,67%

По материалам, опубликованным на сайте избирательной комиссии Новосибирска

 

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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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