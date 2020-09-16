Итоги выборов в горсовет официально опубликованы

Избирательная комиссия города Новосибирска официально подвела итоги выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам — они опубликованы на сайте комиссии. В выборах приняли участие 248 421 избирателей, что составляет 21,03%.

Интересные нюансы:

— На 22 округах второе место по количеству набранных голосов избирателей заняли самовыдвиженцы. На 19 из них — это представители коалиции «Новосибирск 2020». Практически все впервые участвовали в выборной кампании. Самый низкий результат, полученный кандидатом от коалиции, — 18,13%, самый высокий — 38,67%. В седьмом созыве представители коалиции получили 4 мандата. По 35 округу планируют оспаривать результаты в суде.

— На трех округах на втором месте кандидаты от ЛДПР. В седьмом созыве партия увеличила своей представительство в горсовете. Она получила 5 мандатов, с учетом Евгения Прохорова, который шел самовыдвиженцем.

— Координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР Евгений Лебедев набрал максимальную поддержку избирателей по всем городским округам — 71,09%. У его коллег поддержка не ниже 32%.

— На четырех округах — от «Справедливой России». Партия не получила в горсовете седьмого созыва ни одного места. Александр Савельев, представлявший партию в шестом созыве, шел на выборы самовыдвиженцем, но официально поддерживался «Единой Россией».

— На пяти округах первое место традиционно заняли представители фонда «Общее дело». Они входят в партию «Единая Россия», но на своих округах активно продвигаются именно от фонда.

— У «Единой России» — 10 вторых мест. В большинстве случаев разрыв в поддержке с первым местом достаточно приличный.

— У КПРФ — 10 вторых мест. Только на двух округах разрыв в голосах между первым и вторым местом небольшой.

— В одном округе на втором месте кандидат от партии «Родина». В седьмой созыв горсовета прошел один кандидат от партии. Разница между первым и вторым местом почти 16% голосов.

округ явка депутат партия результат Ближайший соперник партия результат 1 18.46% Екатерина Митряшина ЕР 35,12% Виктор Полевых ЛДПР 28,26% 2 19,67% Евгений Лебедев ЛДПР 71,09% Владимир Андрющенко КПРФ 13,22% 3 19,99% Георгий Андреев КПРФ 35,36% Сергей Капишников ЕР 26,87% 4 21,85% Ирина Беспечная ЛДПР 32,09% Игорь Салов ЕР 24,96% 5 19,01% Евгений Прохоров Самовыдв.(ЛДПР) 62,74% Владимир Барсук ЕР 30,97% 6 22,74% Ростислав Антонов Самовыдв. 40,16% Сергей Сухоруков КПРФ 27,73% 7 19,34% Антон Тыртышный КПРФ 35,30% Петр Маняхин Самовыдв. Коалиция 28,86% 8 27,98% Василий Стрекалов ЛДПР 41,57% Мария Лондон Самовыдв. Коалиция 26,94% 9 21,27% Владислав Люмин ЕР 34,96% Алексей Мазур Самовыдв. Коалиция 30,58% 10 24,89% Екатерина Шалимова Самовыдв. (Лига справедливости) 44,63% Арман Озманян ЕР 21,68% 11 20,6% Игорь Украинцев «Зеленые» 48,49% Вадим Канунников КПРФ 21,50% 12 23,01% Степан Сафонкин Самовыдв. 34,54% Валерий Науменко КПРФ 29,10% 13 16,43% Ирина Константинова ЕР 36,58% Сергей Большаков «Родина» 20,83% 14 21,17% Павел Чернышев ЕР 29,57% Александр Давыдов Самовыдв. Коалиция 24,45% 15 17,56% Елена Воронина ЕР 36,94% Алексей Куницин Самовыдв. Коалиция 21,77% 16 19,01% Игорь Атякшев ЕР 39,93% Ольга Забалуева Самовыдв. Коалиция 21,31% 17 31,27% Леонид Рыбин «Родина» 41,63% Сергей Макаров Самовыдв. 20,45% 18 18,79% Евгений Крайнов ЕР 43,74% Евгений Великанов ЛДПР 24,18% 19 17,02% Александр Тарасов ЕР 46,23% Александр Жирнов «Справедливая Россия» 20,58% 20 20,57% Игорь Кудин ЕР 43,19% Антон Нелидов Самовыдв. Коалиция 32,41% 21 19,71% Дмитрий Асанцев ЕР 61,12% Валентин Гончаров «Справедливая Россия» 20,43% 22 17,97% Александр Бестужев ЕР 39,84% Александр Захаров Самовыдв. Коалиция 20,70% 23 17,73% Дмитрий Колпаков ЕР 33,41% Сергей Косов Самовыдв. коалиция 29,93% 24 16,54% Сергей Трубников ЕР 42,03% Семен Гунькин Самовыдв. коалиция 27,28% 25 18,66% Антон Картавин Самовыдв. Коалиция 45,92% Сергей Моисеев ЕР 34,10% 26 20,32% Дмитрий Червов ЕР 42,52% Игорь Гавриленко Самовыдв. коалиция 26,83% 27 18,09% Александр Бурмистров ЕР 47,95% Алексей Иванов Самовыдв. коалиция 18,95% 28 20,51% Николай Тямин ЕР 57,14% Александр Бакшаев «Справедливая Россия» 22,38% 29 20,1% Денис Кулинич ЕР 45,09% Светлана Миронова КПРФ 17,75% 30 21,2% Андрей Аникин ЕР 50,84% Евгений Цыбизов Самовыдв. 23,62% 31 15,47% Кирилл Покровский ЕР 50,69% Юрий Геронимус «Справедливая Россия» 27,44% 32 16,29% Денис Чаховский ЕР 47,28% Анастасия Сергеева Самовыдв. Коалиция 21,97% 33 20,22% Александр Савельев Самовыдв. 41,59% Илья Пуховский Самовыдв. Коалиция 22,03% 34 20,98% Лилия Гончарова Самовыдв. 41,43% Игорь Ильченко ЕР 30,99% 35 20,06% Евгений Яковенко ЕР 26,77% Вячеслав Якименко Самовыдв. Коалиция 26,54% 36 23,05% Алексей Джулай ЕР 54,57% Максим Старцев КПРФ 26,59% 37 22,06% Игорь Титаренко ЕР 44,34% Кирилл Левченко Самовыдв. Коалиция 27,88% 38 24,31% Инна Ильиных ЛДПР 39,25% Александр Могилин Самовыдв. Коалиция 18,13% 39 20,31% Александр Мухарыцин Самовыдв. 45,51% Валерий Черных ЕР 30,34% 40 20,25% Хельга Пирогова Самовыдв. Коалиция 35,42% Дмитрий Лобыня КПРФ 22,50% 41 17,95% Андрей Гудовский Самовыдв. 39,5!% Олег Волобуев КПРФ 23,23% 42 27,58% Павел Горшков КПРФ 43,08% Дмитрий Курочкин ЛДПР 28,67% 43 19,1% Андрей Любавский КПРФ 34,05% Дмитрий Дамаев ЕР 29,12% 44 17,74% Алексей Михайлов КПРФ 39,36% Александр Колотвин Самовыдвижение ЕР 26,62% 45 30,18% Наталья Пинус Самовыдв. 53,32% Ерлан Байжанов КПРФ 22,34% 46 24,69% Светлана Каверзина Самовыдв. Коалиция 44,70% Александр Фельдбуш ЕР 24,48% 47 28,84% Виктор Стрельников КПРФ 28,73% Ольга Нечаева Самовыдв. Коалиция 25,09% 48 19,24% Антон Бурмистров КПРФ 40,02% Юрий Фоломкин ЕР 32,07% 49 27,17% Сергей Бойко Самовыдв. Коалиция 42,23% Ренат Сулейманов КПРФ 38,67% 50 22,24% Сергей Бондаренко ЕР 44,80% Александра Попова Самовыдв. коалиция 38,67%

По материалам, опубликованным на сайте избирательной комиссии Новосибирска