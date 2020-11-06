Сибирские таможенники выявили более 21,3 тыс тонн запрещённых товаров

За 9 месяцев 2020 года мобильные группы Сибирского таможенного управления (СТУ) выявили более 21 300 тонн товаров, перемещаемых через российско-казахстанскую границу с нарушением законодательства, сообщили в пресс-службе СТУ.

Отмечается, что в номенклатуре запрещённых к ввозу товаров преобладала продукция растительного (овощи, фрукты) и животного (мясо, кисломолочные продукты, рыба) происхождения, а также товары народного потребления (одежда, обувь и прочее).

— Под особым контролем мобильных групп находится вывоз через российско-казахстанскую границу стратегически важных товаров, в частности, лесоматериалов. Так, за 9 месяцев 2020 года проверено 9,7 тысяч транспортных средств, осуществляющих перемещение российского леса, в результате предотвращён незаконный вывоз 4 500 тонн лесоматериалов объёмом 7 756 кубических метров, — рассказали в пресс-службе.

По фактам выявленных мобильными группами нарушений возбуждено 27 уголовных дел и 324 дела об административных правонарушениях. Преобладающее количество уголовных дел (18) связано с незаконным вывозом лесоматериалов. Также уголовные дела возбуждались по фактам незаконного использования чужого товарного знака (6), перемещения товаров без маркировки (2) и по факту незаконного перемещения топлива (1).

В Сибири с декабря 2015 года функционируют 6 мобильных групп в регионе деятельности Алтайской, Новосибирской и Омской таможен. Их основная задача — предотвращение перемещения через российско-казахстанскую границу товаров с нарушениями российского законодательства.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ