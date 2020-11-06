Почти 40% школьников Новосибирской области с 16 ноября будут учиться дистанционно

Со второй четверти на очное обучение выйдут около 60% школьников Новосибирской области, дистанционно продолжат учиться примерно 40% детей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Для 6-10 классов дистанционное обучение будет организовано в соответствии с рекомендациями министерства образования. До начала второй четверти еще неделя каникул, и у образовательных организаций есть возможность дополнительно провести подготовительную работу, актуализировать информацию. На сайте министерства образования, а также на сайтах школ есть вкладка «дистанционное обучение», где можно ознакомиться со всей необходимой информацией, — рассказал заместитель министра образования Владимир Щукин. — Приоритетом является здоровье детей и учителей, поэтому объемы учебных материалов, а также количество времени, которое школьники проводят за компьютерами во время обучения, регламентируются в соответствии с санитарными правилами и нормативами. Так, для 7-11 классов продолжительность непрерывной работы с компьютером – не более 35 минут, для более младших классов – 30 минут.

Заместитель министра обратил внимание, что при дистанционном обучении задание не может делиться на домашнюю и классную работу – при организации учебного процесса задание выдается ребенку на определенный период, и его выполнение осуществляется в определенные временные рамки. При этом дистанционное обучение организовано так, чтобы у ребенка был собственный темп работы, собственное планирование учебной деятельности.

Ранее в министерстве образования региона подчеркнули, что решение о продлении каникул в школах региона было принято с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Каникулы у всех классов продлеваются до 15 ноября. С 16 ноября дети из малокомплектных школ будут заниматься очно, посещать школу с учетом всех санитарных норм. Ученики 1-5 классов, а также ученики 11 классов будут тоже обучаться в очном режиме. 6-10 классы продолжат учебу в дистанционном формате.

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