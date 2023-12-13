Сибирские таможенники выявили контрабанду лесоматериалов на 31,6 млн рублей

Сибирская таможня нашла контрабанду лесоматериалов на 31,6 миллион рублей. Возбуждено сразу 4 уголовных дела из-за незаконного перемещения древесины в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

— В 2018 и 2019 годах злоумышленники от имени подставного юридического лица отправили за границу более 4,8 тыс. кубометров лесоматериалов, заявляя в декларациях недостоверные сведения, — говорится в сообщении.

Незаконный вывоз был из нескольких регионов — Красноярского края, Омской и Иркутской областей. Общая стоимость более 31,6 млн рублей. На данный момент расследование продолжается.

С начала 2023 года сибирские таможенники возбудили 110 уголовных дел по контрабанде лесоматериалов.

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