Шоколад из Сибири заинтересовал 30 зарубежных стран

Сибирский шоколад оформляется на экспорт в 30 стран. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской таможенного управления.

Поставка таких товаров за границу увеличились в 1,6 раза и составила почти 39 тысяч тонн.

Отметим, к новогодним праздникам вывоз сладких изделий растет. Чаще всего (в 98% случаев) из Сибири экспортируются шоколадные конфеты. В этом году в 3 раза выросли поставки сибирского шоколада в Китай, на треть – в Узбекистан, на 13% – в Азербайджан.

Также таможня сообщает, что импорт какао в Сибирь вырос за 10 месяцев этого года в 2,4 раза. В основном в регион завозят какао-порошок, какао-пасту и какао-масло.

Из ввезенного какао делают сибирский шоколад и различные кондитерские изделия.

Ранее редакция сообщала о том, что поставки китайских овощей и фруктов через таможню в Забайкальске выросли в 2,5 раза.