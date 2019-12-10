Сибирские ученые проведут экспертизу технологии переработки отходов Байкальского ЦБК

Согласно документу, СО РАН осуществляет проведение экспертизы Российской академии наук силами специалистов, имеющих статус экспертов РАН и преимущественно работающих в исследовательских институтах, которые входят в орбиту Сибирского отделения, сообщает издание «Наука в Сибири». Председателям Объединенных ученых советов СО РАН по направлениям науки предложено сформировать предложения по составу возможных экспертов для оценки технической применимости и соблюдения требований правового режима Центральной экологической зоны Байкальской природной территории при реализации решений, опубликованных на портале CleanBaikal.ru. Для рассмотрения результатов экспертизы в Сибирском отделении будет сформирована междисциплинарная комиссия с участием членов научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал.

— Вопрос о ликвидации отходов БЦБК стоит с самого момента его ввода в эксплуатацию в 1966 году, когда комбинат заработал при отсутствии технологий их утилизации, — пояснила ученый секретарь научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал доктор экономических наук Ирина Орлова. — Когда в 2012 году началась реализация федеральной целевой программы по Байкалу, ее первоочередной целью стало избавление от накопившихся запасов отходов, но с того времени так и не удалось договориться о выборе конкретной технологии — при том, что селевая и паводковая опасность год за годом становится всё более острой, и риски попадания более 6 млн. тонн опасных отходов в озеро Байкал возрастают: это грозит катастрофой уникальной экосистеме.

Отмечается, что соглашением предусмотрено сотрудничество и по гораздо более широкому кругу вопросов, связанных с проработкой и реализацией проектов в сфере экологии, сельского хозяйства, тепло- и энергосбережения, гидроэнергетики, геологии, а также для объединения усилий в продвижении инновационных проектов. Стороны сосредоточатся на ускоренном внедрении цифровых технологий в экономике и социальной сфере, развитии перспективных «сквозных» цифровых технологий, в том числе для государственных информационных систем, инженерных и экологических изысканий. В соглашении выделен блок, касающийся сотрудничества в области высшего и поствузовского образования и повышения квалификации специалистов.

Фото: «Наука в Сибири», автор- Андрей Соболевский