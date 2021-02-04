Сибирские ученые разработали катализатор для нейтрализации угарного газа

Ученые Института катализа СО РАН разработали гопкалитовый катализатор нового поколения на основе тройного оксида меди, марганца и серебра для окисления угарного газа, сообщили в пресс-службе института. Новое соединение эффективно работает в условиях влажности, чего раньше не удавалось добиться. В перспективе разработка упростит и удешевит создание каталитических блоков для пожарных систем, промышленных процессов и средств защиты органов дыхания.

— Мы получили соединение из меди, марганца и серебра, которое сохраняет высокую активность в реакции окисления CO во влажных условиях при комнатной температуре, то есть продолжает работать в присутствии паров воды. У нашего соединения уникальная кристаллическая структура, которая описывается термином «делафоссит» — в такой структуре могут быть комбинации различных металлов, но их взаимное расположение изначально определено. Традиционно гопкалит получали из механической смеси оксидов каждого элемента. Нам удалось собрать тройной оксид, «конструктор» с определенным расположением атомов, где кислород одновременно связан с атомами серебра, меди и марганца, — рассказал автор разработки, научный сотрудник отдела гетерогенного катализа ИК СО РАН, кандидат химических наук Дмитрий Свинцицкий.

Гопкалит применяется в противогазах, в пожарных системах, для обеспечения безопасности в закрытых помещениях, в том числе на подводных лодках и космических станциях. Дожигание угарного газа необходимо в промышленных процессах, например, при производстве этилена. Также гопкалит нужен для эффективной работы фотокаталитических систем, которые очищают воздух от органических летучих соединений.

Сейчас ученые детально исследуют новый тройной оксид — получают соединение разными способами, изучают с помощью физических методов и наблюдают за его поведением в различных реакционных условиях. В дальнейшем планируется разработать способы нанесения катализатора на различные носители.

Отмечается, что разработка нового поколения гопкалитового катализатора для влажного низкотемпературного окисления СО получила президентский грант для поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук в объеме 1,2 млн рублей.