Сибирские ученые собрали экспериментальный образец сортировщика пластика

Сотрудники Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН отлаживают технические решения и программное обеспечение для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает издание «Наука в Сибири».

По заказу группы компаний «Тайгер-Сибирь», занимающейся раздельным сбором ТКО (стекла, алюминия, ПЭТ), ученые собрали экспериментальный образец сортировщика пластика. Партнер заинтересован в снижении влияния человеческого фактора, потому что сегодня сортировка производится вручную. Работает установка так: по ленте циркулируют отходы, а робот с пневматическим захватом, исходя из того, что определяет система на основе изображений с камер, берет и складывает нужный тип мусора в отдельные емкости. Для того чтобы обучить систему, содержимое баков для пластика и стекла прогоняли на конвейере установки и формировали базу данных.

— Потребовалось много данных. Речь идет о десятках тысяч изображений. Наш алгоритм может распознавать различные отходы: пластик бытовой и от автомобильных масел, банки и так далее. Следующий этап — взаимодействие системы распознавания с управляющими и исполнительными механизмами. В нашем случае это дельта-робот (робот, состоящий из трех рычагов, прикрепленных посредством карданных шарниров к основанию). Он использует алгоритм принятия решений и собирает тот или иной вид мусора. Система достаточно гибкая, можно расставить приоритеты и задать, например, какой тип мусора обладает наибольшей ценностью. Сортировщик работает довольно быстро и может совершать несколько манипуляций в секунду. Точность определения составляет 95 %, — рассказывает младший научный сотрудник лаборатории физических основ энергетических технологий ИТ СО РАН Леонид Чикишев.

По его словам, пока что это только опытный, а не промышленный образец, который был создан для того, чтобы продемонстрировать работоспособность технологии. После ввода в опытную эксплуатацию станут известны моменты, которые потребуют дальнейшей доработки. По словам сотрудника лаборатории, система обучаема — это означает, что она подстраивается под конкретный морфологический состав, если через нее прогнать определенный тип мусора.

Фото: с сайта Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН