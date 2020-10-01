Действительно ли все так плохо с бюджетом Новосибирска?

— Да. И без того удручающее состояние бюджета усугубилось кризисными явлениями в связи с коронавирусом. Что нас ждет? Что можно предпринять? Что делают соседи?

Из-за коронавируса доходная часть бюджета Новосибирска 2020 года недополучит 2,4-2,5 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель департамента финансов мэрии Новосибирска Александр Веселков на обсуждении городского бюджета. Для информации: Советом депутатов в конце 2019 года были приняты такие бюджетные показатели Новосибирска на 2020 год: доходы — 49,1 млрд, расходы — 50,3 млрд, дефицит — 1,2 млрд. Прогнозируемый муниципальный долг — 88% (!) от объема собственных доходов. Кстати, в 2014 году долг Новосибирска составлял 54% от собственных доходов.

Из 2,4-2,5 млрд выпадающих доходов Новосибирск получил 823 млн рублей компенсации из федерального бюджета. Возможно, будет еще федеральный транш в 500-700 млн рублей. Но все равно остаются необеспеченными около 1,5 млрд рублей.

В 2020 году долг Новосибирска должен был составить 88% от своих доходов. Теперь собственные доходы, и налоговые и неналоговые, упали. Соответственно, вырастет удельный вес долгов, не считая недостающих в бюджете 1,5 млрд. С 1 января 2021 года муниципальные образования будут оцениваться с точки зрения долговой устойчивости. При средней и низкой долговой устойчивости наступают ограничения в свободе распоряжаться бюджетом, в возможности тратить средства на исполнение инициативных полномочий.

Без коронавирусной истории Новосибирск относился к среднему уровню долговой устойчивости при комплексном подсчете и к низкому уровню по ключевому показателю (долг более 85% от собственных доходов). Теперь у нас шанс упасть еще ниже. Кстати, сменить уровень на более высокий совсем непросто.

В мэрии особо об этих перспективах не распространяются. А зря. Считаю, вопрос надо ставить жестко. Любопытно читать в прессе о том, как к этой проблеме относятся в Красноярске (доходы — около 35 млрд рублей, долг 67% от собственных доходов, недополучат из-за коронавируса около 1 млрд доходов). Начнем с того, что об этой проблеме там говорят. Председатель горсовета Красноярска Наталия Филюрина в своем интервью выражает обеспокоенность этой ситуацией. Ссылаясь на федеральные нововведения бюджетного кодекса по долговой устойчивости, Наталия отмечает: «Под вопросом могут оказаться обязательства перед людьми, которые мы добровольно на себя взяли. Например, помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социальное такси для инвалидов, которым в последнее время пользуются очень много горожан, и другие». И это беспокоится муниципалитет с долгом 67% от доходов.

А у нас 88%. Или больше.

Что делать? Надо увеличивать собственные доходы. Заимствованиями от региона вопрос не решить. Например, увеличить долю НДФЛ, такие юридические возможности есть. Сейчас городской бюджет получает 30% от этого налога, 70% уходят в регион. Процент города может быть увеличен на 5-10%. Кстати, исходя из публикаций, именно этим занимаются в Красноярске: обсуждают межбюджетные отношения с краем и надеются изменить долю НДФЛ, которая остается в городе (сейчас 30%, как и в Новосибирске).

Что нужно? Осознание критичности ситуации. Настойчивость главы города. Солидарная крепкая позиция горсовета. Понимание и воля губернатора и Законодательного собрания региона. Необходимо депутатскому сообществу, СМИ города включиться в обсуждение темы для осознания критичности текущего положения и незамедлительного поиска конструктивных решений.

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