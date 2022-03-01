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Сибирский банк повысил ставку по вкладу до 22% годовых

  • 01/03/2022, 18:00
Банк «Левобережный» предлагает жителям Сибири открыть вклад «Весенний» и получить доход уже через 3 месяца.

Новости бизнесаС 1 марта банк начал оформлять вклады по ставке 22% годовых. Сумма для размещения – от 30 тысяч до 100 млн рублей, срок – 91 день. Проценты выплачиваются в конце срока*. Пополнение вклада и частичное снятие средств не предусмотрено.

Всего за 3 месяца вы можете заработать более 13 тысяч рублей, просто открыв вклад на 250 тысяч рублей. Посчитайте свой доход в онлайн-калькуляторе. Спустя 3 месяца, уже в мае-июне, можно будет открыть новый вклад и продолжать копить либо снять/потратить деньги со счета.

Будьте спокойны за сохранность своих вложений. Денежные средства по всем счетам и вкладам в Банке «Левобережный» застрахованы в рамках Федерального закона № 177-ФЗ Агентством по страхованию вкладов.

Оформить вклад «Весенний» вы можете в любом офисе Банка «Левобережный», интернет-банке или мобильном приложении BL-online (6+). Чтобы получить консультацию, звоните по бесплатному номеру 8-800-3333-555 или оставьте заявку на сайте.

Добавим, что в Банке «Левобережный» вы также можете оформить бесплатную карту национальной российской платежной системы «Мир», чтобы рассчитываться за все покупки без ограничений, независимо от международной обстановки, и получать кешбэк до 1 500 рублей в месяц. Обработка всех операций по картам в России непрерывно обеспечивается «Национальной системой платежных карт». Все средства клиентов на счетах сохранены, все операции по оплате товаров и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны в обычном режиме по контактной и бесконтактной технологии. Заказать карту «Мир» можно прямо сейчас на сайте или в BL-online.

* Проценты выплачиваются по истечении срока вклада на отдельный банковский счет. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в условия вклада в одностороннем порядке путем размещения информации на официальном сайте.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Теги : Экономика финансы санкции кризис вклады Банк Левобережный


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