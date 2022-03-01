Власти продлили сроки работы четырех ТОР в Кузбассе

Речь идёт о ТОР в кузбасских городах Анжеро-Судженск, Юрга, Прокопьевск и Новокузнецк, сообщается на официальной странице правительства России Вконтакте.

До 2030 года резидентами территорий могут стать порядка 60 компаний, которые создадут 3,1 тыс. рабочих мест. В частности, в Юрге появятся предприятия по производству кормов для животных и по выпуску стальных заготовок, в Прокопьевске будут изготавливать комплектующие детали для горно-шахтного оборудования, в Новокузнецке запустят завод теплоизолирующих смесей, а в Анжеро-Судженске построят сразу несколько предприятий, в том числе лесообрабатывающее, а также завод по переработке свинца и никеля.