Сибирский банк предлагает доступную ипотеку на строящееся жилье

Сибиряки могут приобрести квартиру или апартаменты в строящихся домах по ставке от 7,15% годовых. Сумма кредита – от 500 тысяч до 15 млн рублей, срок – от 3 до 30 лет. В качестве залога выступает приобретаемая недвижимость.

Минимальная процентная ставка действует для научных сотрудников, работающих в наукоградах РФ, при условии: личного страхования, первоначального взноса от 20% стоимости покупаемого объекта, кредита на сумму от 6 млн рублей.

Также получить ипотеку по сниженной ставке могут медицинские работники, зарплатные клиенты Банка «Левобережный» и семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

C полными условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Асино, ул. Советская, 30;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Оставить заявку на ипотеку вы можете любым удобным способом – на сайте, в мобильном приложении BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах банка.