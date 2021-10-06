Ученые НЭТИ создали модель прогнозирования и лечения бесплодия

Ученые кафедры защиты информации НГТУ НЭТИ совместно со специалистами Сибирского института репродукции и генетики человека (Барнаул) сформулировали и решили задачи по созданию способа клинического прогнозирования диагностики и лечения бесплодия.

Собственную модель сибирские специалисты создали, проанализировав пять групп пациентов с учетом особенностей, длительности и причин бесплодия. Были введены такие понятия, как коэффициент репродуктивной активности (КРА), показатель репродуктивного здоровья (ПРЗ) и показатель репродуктивной готовности (ПРГ).

В качестве ключевого показателя предложена величина ПРГ, который врач может применять в практике. Значения ПРГ могут быть спроецированы на четыре группы исходов в диагностике и лечении бесплодия, три из которых предполагают непосредственное обращение за медицинской помощью в специализированное лечебное учреждение.

Проведенный вычислительный эксперимент по расчету значений ПРГ для нескольких пациентов показал успешность его применения.

— Модель уже существует как в алгоритмическом, так и в программном вариантах и проходит опытную эксплуатацию и доработку в Сибирском институте репродукции и генетики человека, она уже включена во врачебную практику ограниченного пользования, — сообщил профессор кафедры защиты информации НГТУ НЭТИ Виктор Белов.

В сложившейся демографической ситуации в России проблема бесплодия затрагивает 12—15% населения. Эффективность лечения бесплодия остается невысокой, это обусловлено множеством причин — как медицинских, так и социальных. Прогнозирование вероятности реализации репродуктивной функции является одной из важнейших задач современной медицины. Создание способов клинического прогнозирования преодоления бесплодия позволит оптимизировать диагностику и лечение этого недуга.

Напомним, что развитие биомедицинских технологий является одним из стратегических направлений программы НГТУ НЭТИ в проекте господдержки вузов «Приоритет-2030» Минобрнауки РФ. На днях команда вуза защитила проекты во втором этапе отбора на «Приоритет-2030».