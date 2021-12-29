Сибирский девелопер получит от Банка ДОМ.РФ около 1,5 млрд рублей для возведения ЖК в Томске

Средства проектного финансирования предназначены для строительства жилого комплекса RETROcity в областном центре, сообщает единый ресурс застройщиков со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Кредитная линия в размере 1,44 млрд руб. предназначена специализированному застройщику СК Сибирские звезды (9-е место в ТОП застройщиков Томской области), уточняется в сообщении.

— ЖК RETROcity, возводимый на средства проектного финансирования, представляет собой 17-этажный дом на 475 квартир общей площадью 38 тыс. кв. м. В рамках концепции «15-минутного города» в шаговой доступности от комплекса расположены школы, детские сады, поликлиники, спортивный центр, лесопарковая территория для прогулок, — добавляют в кредитной организации.

Ввод жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на конец II квартала 2024 года.

— Мы видим положительный экономический и социальный эффект для регионов от перехода стройотрасли на проектное финансирование: растут объемы и сокращаются сроки ввода многоквартирных домов, люди улучшают свои жилищные условия, — заявила Product Owner и руководитель направления продаж СК Сибирские звезды Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, по состоянию на 27 декабря более 80% жилья (169 тыс. кв. м) в Томской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 203 тыс. кв. м жилья.